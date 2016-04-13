به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسینی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت بزرگداشت هفته ارتش برگزار شد، اظهار داشت: ارتش ما یک ارتش مکتبی است و در چشم مردم میدرخشد.
وی گفت: در آستانه ۲۹ فروردینماه روز ارتش، ستادی برای برگزاری با شکوه برنامههای بزرگداشت این روز تشکیل شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم افزود: برنامههای بزرگداشت روز ارتش با محوریت نیروهای مسلح در دو بخش استانی و درون سازمانی انجام میشود.
وی حضور نمادین نیروهای مسلح در نماز جمعه، سخنرانی امیر سرتیپ کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش پیش از نماز جمعه و انتشار ویژهنامه غافله نور با محوریت مباحث مربوط به ارتش را از برخی برنامهها عنوان کرد.
حسینی تصریح کرد: مقدمات نصب یادمان خلبانان شهید استان قم با محور سرلشگر خلبان شهید اکبری انجام گرفته و در صورت همکاری شهرداری برای جانمایی ثابت، این نماد در یکی از میادین شهر نصب میشود.
نظر شما