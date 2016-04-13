  1. استانها
  2. قم
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

در یکی از میادین شهر قم؛

یادمان خلبانان شهید قم نصب می‌شود

یادمان خلبانان شهید قم نصب می‌شود

قم - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم گفت: یادمان خلبانان شهید استان قم با محور سرلشگر خلبان شهید اکبری در یکی از میادین شهر قم نصب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسینی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت بزرگداشت هفته ارتش برگزار شد، اظهار داشت: ارتش ما یک ارتش مکتبی است و در چشم مردم می‌درخشد.

وی گفت: در آستانه ۲۹ فروردین‌ماه روز ارتش، ستادی برای برگزاری با شکوه برنامه‌های بزرگداشت این روز تشکیل شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم افزود: برنامه‌های بزرگداشت روز ارتش با محوریت نیرو‌های مسلح در دو بخش استانی و درون سازمانی انجام می‌شود.

وی حضور نمادین نیرو‌های مسلح در نماز جمعه، سخنرانی امیر سرتیپ کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش پیش از نماز جمعه و انتشار ویژه‌نامه غافله نور با محوریت مباحث مربوط به ارتش را از برخی برنامه‌ها عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: مقدمات نصب یادمان خلبانان شهید استان قم با محور سرلشگر خلبان شهید اکبری انجام گرفته و در صورت همکاری شهرداری برای جانمایی ثابت، این نماد در یکی از میادین شهر نصب می‌شود.

کد مطلب 3597860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها