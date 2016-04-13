میزان بارش ها در شهرستان همدان ۲۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از استان های جنوبی آغاز شده است، اظهار داشت: خرید تضمینی گندم تا چند ماه آینده در همدان نیز آغاز می شود.

وی بیان داشت: قیمت خرید تضمینی گندم امسال در همدان ۱۲۷۰ تا ۱۳۶۰ تومان اعلام شده که بسته به کیفیت و مرغوبیت گندم متغییر بوده و در این راستا تدابیر لازم برای پرداخت پول نیز انجام گرفته است.

معاون عمرانی فرماندار همدان با اشاره به مبارزه با سن مادر در حفاظت از محصول گندم، افزود: گندم برای استان همدان و همچنین در کشور استراتژیک و مهم است و در ۱۵ سال اخیر بر آبیاری تحت فشار این محصول بسیار تاکید شده چراکه در حال حاضر برای صرفه جویی بیشتر در حوزه آب به آبیاری قطره ای نیاز است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سال گذشته در موررد اقتصاد کشاورزی شهرستان همدان اقدامات قابل توجهی انجام شده است، گفت: در نوروز سال جاری در خصوص تهیه مایحتاج مردم مشکلی وجود نداشت و علی رغم شرایط جوی هیچ مشکلی به وجود نیآمد و نانوایی های شهرستان همدان در این زمینه همکاری لازم را داشتند.

افشار با تاکید بر اینکه اقتصاد کشاورزی شهرستان همدان از برنامه ها و اولویت اصلی در سال جاری است، افزود: از همین رو پیش بینی افزایش اعتبارات در حوزه کشاورزی در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان انجام خواهد شد.

وی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی را تولید عنوان کرد و بیان داشت: بر همین اساس توجه به تولیدات در زمینه کشاورزی و افزایش تولیدات داخلی برای دست یابی به اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی مدیریت شهرستان همدان است.

معاون عمرانی فرماندار همدان در ادامه سخنان خود ترویج کشت گلخانه ای را ضرورت بخش کشاورزی دانست و عنوان کرد: کشت گلخانه ای به زمین کمتر و آب کمتری نیاز دارد و احتمال آفت زدگی آن نیز کمتر است و از طرفی شاهد هستیم که با بارش تگرگ و یا کاهش دما بسیاری از محصولات کشاورزی شهرستان آسیب می بیند.

افشار در این خصوص با بیان اینکه کشت گلخانه ای تضمینی برای بخش کشاورزی بوده و تولید آن ۱۰ برابر فضای باز است، گفت: کشت گلخانه ای در افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی تاثیر گذار است و انسجام و همدلی شهرستان همدان در زمینه کشت گلخانه ای در یک سال گذشته زبانزد بوده است.

وی در ادامه عنوان داشت: خوشبختانه شاهد بارندگی های خوبی در سال جاری هستیم به طوریکه حجم آب مخزن سد اکباتان به ۱۹ میلیون متر مکعب رسیده است و میزان بارش ها در شهرستان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

معاون عمرانی فرماندار همدان اظهار کرد: در حوزه اشتغالزایی روستایی برنامه های خوبی تدوین شده و برای حل معضل اشتغال، تسهیلاتی به کارگاه های کوچک و متوسط و مشاغل خانگی مانند پوشاک و غیره اعطا می شود.