به گزارش خبرنگارمهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه امروز رسالت صداو سیما سنگین تر شده است چراکه باید با ساخت برنامه های فرهنگی در رابطه با ازدواج به تشویق جوانان بپردازد، گفت: رسانه های جمعی و تلویزیون آن شور و شوقی که باید در جوانان برای ازدواج ایجاد کنند را انجام نمی دهند و این یک کاستی بزرگ است.

وی با طرح این مطلب که تبلیغات رسانه ملی باید ضد تبلیغ نباشد و به گونه ای باشد که تاثیر خاص خود را بر روی مخاطب بگذارد، افزود: برنامه ریزی سازماندهی شده در این زمینه جوابگوی نیاز جامعه است.

وی با اشاره به اینکه آن دسته از کارکنان آموزش و پرورش که شغل دارند اما مجرد هستند و اشتیاقی به ازدواج ندارند باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرند، عنوان کرد: علت وجود این تعداد بالا از افرادی که شغل مناسب اجتماعی دارند اما ازدواج نمی کنند نیاز به بررسی های ریشه ای دارند.

نیکبخت همچنین در ادامه با بیان اینکه اقدام اولیه در امر آسان سازی ازدواج توجیه خانواده هاست چراکه خانواده ها با مهریه های بالا و جهیزیه های تجملاتی و سنگین درب های ازدواج را به روی جوانان خود بسته اند، گفت: با شرایط پیش رو و سخت کردن شرایط ازدواج اشتیاق به تشکیل خانواده نیز کاهش می یابد.

استاندار همدان با بیان اینکه ازدواج معامله و خرید و فروش نیست و باید دیدگاه ها را نسبت به ازدواج تغییر دهیم، عنوان کرد: تلاش شبکه های ماهواره ای برای کاهش اشتیاق جوانان به امر ازدواج و ترویج فرهنگ خیانت و از هم پاشیدن بنیان های خانواده باعث ایجاد هراس در میان جوانان شده است که این امر باید با تلاش رسانه ملی برای خنثی کردن این تهاجم و دفاع از فرهنگ ایرانی و اسلامی ازدواج مورد توجه قرار بگیرد.

نیکبخت با اشاره به اینکه باید به نحوی پیش رویم که جوانان قانع شوند که شرایط بعد از ازدواجشان شرایط بهتری خواهد بود، افزود: با انجام کار مطالعاتی در رابطه با ازدواج بسیاری از مسائل به راحتی حل خواهد شد و آموزش و پرورش باید متولی انجام چنین مطالعاتی باشد.

وی با طرح این مطلب که رسانه ملی باید در فرهنگ سازی ازدواج آسان و به هنگام پیش قراول دیگر دستگاه ها باشد، گفت: آن چه در رابطه با ازدواج به تصویر کشیده شود قطع به یقین تاثیر بیشتری در باطن جوانان خواهد داشت.

کاهش علاقه جوانان به ازدواج پیامدهای بزرگی خواهد داشت

وی همچنین یادآورشد: کاهش علاقه جوانان به ازدواج پیامدهای بزرگی خواهد داشت که در دراز مدت نمود پیدا می کند بنابراین در این رسالت جمعی باید افکارعمومی را آگاه سازیم تا با برداشتن موانع ازدواج جوانان را به تشکیل خانواده ترغیب کنند چرا که ازدواج کالا نیست و ادامه دادن نسل هاست.

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان نیز گفت: یکی از برنامه های ششم توسعه توجه به مسائل اجتماعی است و با توجه به این موضوع، حوزه اجتماعی در بودجه سال جاری قوی تر و غنی تر مورد توجه قرار می گیرد.

محمد ابراهیم الهی تبار با طرح این مطلب که استان همدان از نظر وضعیت اعتیاد در رده شانزدهم کشور قرار دارد، افزود: این خبر خوبی نیست و باید برای کاهش آمار اعتیاد که از پیش زمینه های کاهش ازدواج جوانان است تلاش کنیم.

وی گفت: برای بررسی مسائل مربوط به اعتیاد هیچ دبیرخانه جدیدی تشکیل نمی شود و دستگاه های موجود متولی امر پیشگیری و کنترل اعتیاد در استان هستند.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج و مطرح کردن مسائل و مشکلات ناشی از تجرد برای مردم عنوان کرد: ائمه جماعت استان متولی فرهنگ سازی و ترویج الگوهای دینی موفق ازدواج هستند و چه خوب است که در نمازهای روزانه از سوی این اشخاص اهمیت ازدواج برای مردم و جوانان مطرح شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان با توضیح این مطلب که باید شرایط به گونه ای پیش برود که ازدواج عرصه رقابتی سالم در میان جوانان باشد، اظهار داشت: ازدواج های گذشته به دلیل شیوه ساده زندگی و تجملاتی نبودن و ساده زیستی غالبا موفق تر بوده پس ما نیز باید جوانان و خانواده ها را از تجمل گرایی ها بر حذر داریم.

الهی تبار در پایان تاکید کرد: تا زمانی که فرهنگ موجود و دیدگاه فعلی در رابطه با ازدواج در میان مردم وجود داشته باشد روزبه روز شاهد کاهش آمار ازدواج خواهیم بود.

وی اضافه کرد: باید رسانه ها در فرهنگ سازی رسالت خود را انجام دهند.