درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاه تبریز به ۲۷۸ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی با اعلام این خبر گفت: برای سال ۹۴ پیش بینی ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی شده بود که تقریبا صدرصد آن محقق شده و این میزان درآمد در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و سایر محل ها به دست آمده است.

وی در ادامه یادآور شد: این امر در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کار آفرین صورت گرفته که این دانشگاه ها بخش عمده بودجه خویش را از درآمدهای حاصل از توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بدست می آورند.

رییس دانشگاه تبریز با بیان اینکه ۳۳ میلیارد ریال از این درآمدهای اختصاصی از محل درآمدهای فعالیت های پژوهشی و قرارداد با واحد های صنعتی و دستگاه ها حاصل شده است، تصریح کرد: این میزان درآمد، حاصل بالاسری ۵۴ قرارداد به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال بوده است و بقیه آن نیز جذب بدنه دانشگاه و مجریان طرح های پژوهشی شده است.

پورمحمدی با اشاره به درآمد های آموزشی نیز افزود: در آمد حاصل از این بخش ۱۸۰ میلیارد ریال بود که در این میان ۱۰۰، ۷۳ و هفت میلیارد ریال به ترتیب از درآمد از دوره های شبانه، پردیس دانشگاه و دانشگاه های اقماری بدست آمده است.

رییس دانشگاه تبریز میزان درآمد از محل خدمات دانشجویی را ۲۱.۵ میلیارد ریال از اجاره اماکن و خدمات تغذیه اعلام کرد و اضافه کرد: سایر درآمدهای این دانشگاه در سال گذشته، مبلغ ۴۴.۵ میلیارد ریال بوده که از محل ارایه خدمات آزمایشگاهی و نظایر آن حاصل شده است.