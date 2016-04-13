  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

رییس دانشگاه تبریز:

درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاه تبریز به ۲۷۸ میلیارد ریال رسید

تبریز - رییس دانشگاه تبریز از کسب درآمد اختصاصی این دانشگاه به میزان ۲۷۸ میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی با اعلام این خبر گفت: برای سال ۹۴ پیش بینی ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی شده بود که تقریبا صدرصد آن محقق شده و این میزان درآمد در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و سایر محل ها به دست آمده است.

وی در ادامه یادآور شد: این امر در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کار آفرین صورت گرفته که این دانشگاه ها بخش عمده بودجه خویش را از درآمدهای حاصل از توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بدست می آورند.

رییس دانشگاه تبریز با بیان اینکه ۳۳ میلیارد ریال از این درآمدهای اختصاصی از محل درآمدهای فعالیت های پژوهشی و قرارداد با واحد های صنعتی و دستگاه ها حاصل شده است، تصریح کرد: این میزان درآمد، حاصل بالاسری ۵۴ قرارداد به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال بوده است و بقیه آن نیز جذب بدنه دانشگاه و مجریان طرح های پژوهشی شده است.

پورمحمدی با اشاره به درآمد های آموزشی نیز افزود: در آمد حاصل از این بخش ۱۸۰ میلیارد ریال بود که در این میان ۱۰۰، ۷۳ و هفت میلیارد ریال به ترتیب از درآمد از دوره های شبانه، پردیس دانشگاه و دانشگاه های اقماری بدست آمده است.

رییس دانشگاه تبریز میزان درآمد از محل خدمات دانشجویی را ۲۱.۵ میلیارد ریال از اجاره اماکن و خدمات تغذیه اعلام کرد و اضافه کرد: سایر درآمدهای این دانشگاه در سال گذشته، مبلغ ۴۴.۵ میلیارد ریال بوده که از محل ارایه خدمات آزمایشگاهی و نظایر آن حاصل شده است.

