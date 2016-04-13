۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان:

دبیرخانه اتحادیه نانوایان استان اصفهان پلمب شد

اصفهان - رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: دبیرخانه اتحادیه نانوایان استان اصفهان در حالی پلمب شد که یک موضوع داخلی بوده و ارتباطی با آرد آلوده ندارد.

عباس صابری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمی توانم علت پلمب دبیر خانه اتحادیه نانوایان اصفهان را بیان کنم.

وی در پاسخ به چرایی پلمب دو روزه دبیرخانه اتحادیه نانوایان استان اصفهان، ادامه داد: پلمب دبیرخانه یک موضوع کاملا داخلی و هیچ توضیحی ندارم که به رسانه‌ها بدهم.

رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان با اعلام اینکه آیا پلمب دبیر خانه مربوط قضیه آردهای آلوده است، اعلام کرد: پلمب دبیرخانه هیچ ارتباطی با قضیه آرد و گندم آلوده ندارد و تمام این مباث به شرکت غله و کارگروه آرد و نان استان بر می‌گردد.

وی در پاسخ به این سوال که به هر حال تخلفی صورت گرفته که منجر به پلمب دبیر خانه شده است، هرچند قرار بر پلمب کل اتحادیه بوده اما به دلیل بازتاب ‌های آن در حد دبیرخانه ختم شده است، گفت: به هر حال هر تخلفی صورت گرفته را نمی‌توان در حال حاضر رسانه‌ای کنم.

گفتنی است ضمن کشف آرد آلوده در گلپایگان، فریدونشهر و  غرب استان اصفهان، مسئله قاچاق آرد، جعل اسناد و فروش آرد در بازار آزاد و خروج آرد خارج از شبکه نیز از سوی اتحادیه به عنوان تخلف شناخته شده و از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری است.

