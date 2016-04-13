عضویت در تجارت جهانی موجب رشد اقتصادی و کاهش قاچاق کالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مودودی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه توسعه صادرات استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر با حمایت و تاکید دولت، همراهی مجلس شورای اسلامی و شرایط پسابرجام بستر خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان فراهم شده تا بتوان در مسیر تولید پایدار و توسعه صادرات گام برداشت.

مودودی بیان کرد: باید شرایط فرماندهی شود تا بتوانیم با برنامه ریزی مناسب به نتایج خوبی برسیم و ضمن حمایت از تولید داخلی به افزایش بهره وری نیز کمک کنیم.

وی یادآورشد: هر چند در صادرات هنوز کشور جوانی محسوب می شویم و در دو دهه گذشته میزان صادرات تا ۲۰ برابر افزایش یافته و ۱۰۰۰ درصد رشد داشته ایم اما چون اقتصاد کشور وابسته به نفت بوده برای قطع وابستگی نتوانسته ایم دستگاهها را همراه خود کنیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش خصوصی هم شاید شکل نگرفتن شرکت های بزرگ صادراتی از دیگر موانع رشد لازم بوده که در این شرایط باید با رفع نواقص به این وضعیت سامان دهیم.

مودودی اظهارداشت: صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مطلوب نیست هر چند شاخص ها نیز نمی تواند ملاک درستی برای ارزیابی باشد زیرا گاهی هزینه و وقت زیادی برای حضور در بازاری مانند روسیه انجام می دهیم و بخش خصوصی رغبت نشان نمی دهد و این کارها نتیجه نمی دهد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اظهارداشت: ملاک ارزیابی ما ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی است تا بتوان با ساماندهی کارها وضعیت بهتری را در این بخش رقم زد که در این راستا لازم است ضاخص های بزرگ برای بخش خصوصی تعریف شود و هزینه های رقابت هم در داخل کاهش یابد.

عضویت در سازمات تجارت جهانی برای شکوفای اقتصاد ضروری است

وی بیان کرد: در شرایطی که گاهی به دلیل سودهای بالای بانکی و عوارض های مختلف قدرت رقابت تولید کننده داخلی برای صادرات کاهش می یابد باید بتوانیم شرکت های بزرگی راه اندازی کنیم تا به جای دادن جوایز صادراتی کاری کنیم تا در رقابت سالم به سود منطقی برسند و تقویت شوند.

مودودی اظهارداشت: باید راه حلی پیدا کنیم تا به جای تزریق حمایت های مالی و اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان با تعریف شاخص هایی بستر تولید پایدار با هزینه کمتر و توسعه صادرات فراهم شود.

وی بیان کرد: ایران تنها کشور بزرگی است که با داشتن شرایط لازم هنوز عضور WTO نیست به همین دلیل گاهی کالاهای ما با هزینه بیشتر تولید شده در صادرات دچار مشکل با کالای مشابه خارجی می شود.

شبکه قاچاق با پیوستن ایران به تجارت جهانی مخالفند

مشاور وزیر صنعت بیان کرد: بسیاری که در شبکه قاچاق کالا دست دارند تمایل ندارند کشورمان به سازمان تجارت جهانی ملحق شود زیرا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا به مخاطره خواهد افتاد و قطع شدن این منبع مالی برای بسیاری نگران کننده است.

وی اظهارداشت: امسال قرار است از یک هزار میلیارد تومان صرفه جویی در یارانه ها بخشی نیز به تولید داده شود که اگر ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم اختصاص یابد تا بتوانیم به صادرات کمک کنیم راضی کننده است.

برندسازی را جدی گرفته ایم

مودودی گفت:برند سازی کالا و شرکتها از اولویت های مهم ما در سال جاری است و هر شرکتی که بخواهد برند خود را بین المللی کند حمایت لازم را انجام خواهیم داد تا قدرت رقابت در بازارها را داشته باشد.

وی اضافه کرد: آموزش و مشاوره از دیگر برنامه های سازمان توسعه تجارت است که در کنار آن برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی نیز به صادرکنندگان کمک خواهیم کرد.

مشاور وزیر صنعت اظهارداشت: کاهش ۱۱ میلیارد دلاری واردات حدود ۳ میلیارد دلار اساسی و مواد اولیه بوده و بقیه اقلامی است که نگرانی ندارد.

وی از کاهش قاچاق کالا در کشور هم خبرداد و گفت: در سال گذشته میزان قاچاق کالا ۵ میلیارد دلار کاهش یافت که در صورت کم شدن تفاوت قیمت ارز در بازار می توان امیدوار بود این روند همچنان ادامه یابد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بانک های ما نیازمند تجدید ساختار هستند تا همراهی با صادرکننده به صورت عملی محقق شود و بتوانیم در این مسیر شتابان حرکت کنیم.

مودودی اظهارداشت: توجه به شرکت های دانش بنیان، تسریع در بازگشت ارزش افزوده، کاهش سودهای بانکی و تشکیل شرکت های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی می تواند در توسعه صادرات موثر باشد.