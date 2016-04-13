۵۸ بوستان و زمین چمن روستایی در دشتی احداث شد

غلامرضا مهرجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد ۴۷ بوستان و ۱۱ زمین چمن روستایی بوده که برای اجرای آنها اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون شش زمین چمن در روستاها افتتاح شده است، افزود: تلاش می‌شود مابقی زمین‌ها نیز در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد.

مهرجو تصریح کرد: این طرح‌ها با عنایت و ابتکار ویژه استاندار بوشهر در شهرها و روستاها اجرا شده که با بهره‌برداری از آنها شور و نشاط در بین مردم خصوصا جوانان ایجاد شده است.

وی اجرای آسفالت رایگان در سطح روستاها را یکی دیگر از اقدامات ارزنده دولت در سطح استان و شهرستان عنوان کرد و گفت: قرار است ۳۶ کیلومتر آسفالت رایگان با مشارکت دهیاران در سطح روستاها انجام شود.

مهرجو ادامه داد: تاکنون ۱۶ کیلومتر آسفالت رایگان به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در روستاها صورت گرفته است.