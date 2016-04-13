علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به ابلاغ تقویم ورزشی سال ۹۵ هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان به کمیته‌های مختلف این رشته ورزشی اظهار داشت: بر اساس تقویم تدوین‌شده مسابقات دوچرخه‌سواری استقامت «کریتریوم» با حضور استان‌های غرب کشور ۲۷ خردادماه امسال در همدان برگزار می شود.

وی افزود: در سال جاری چندین میزبانی و همایش بزرگ ملی و استانی در شهرهای مختلف استان به‌ویژه همدان برگزار می شود.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان بابیان اینکه برگزاری همایش بزرگ دوچرخه‌سواری معلمان و دانش آموزان و همچنین استعدادیابی دانش آموزان نیز ازجمله برنامه‌های اجرایی در بهار امسال است، گفت: در روز سوم خرداد در گرامیداشت آزادسازی خرمشهر نیز همایش بزرگ دوچرخه‌سواری نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را برگزار خواهیم کرد.

ثقفی عنوان کرد: در هفته دولت نیز همایش دوچرخه‌سواری کارمندان از مسیر فرمانداری تا استانداری همدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان در سال ۹۵ بیان کرد: همایش عمومی دوچرخه‌سواری به مناسبت روز تعاون، ۲۲ بهمن و همچنین روز هوای پاک و روز بدون خودرو از دیگر برنامه‌های اجرایی در سال جاری خواهد بود.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان یادآور شد: در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از دوچرخه نیز با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی همایش‌های کوچک اما متناوب در طول سال برگزار خواهیم کرد.

ثقفی با اشاره به اعزام دوچرخه‌سواران استان به مسابقات کشوری گفت: هم‌چنین اعزام تیم‌های دوچرخه‌سواری جوانان و نوجوانان استان به مسابقات لیگ برتر پیست و جاده کشور، لیگ برتر کوهستان، کراس کانتری و دانهیل قهرمانی کشور، تریال قهرمانی کشور، قهرمانی کشور بزرگ‌سالان و پیشکسوتان آقایان ازجمله برنامه ها خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین رده‌های سنی بانوان در رشته کورسی از دیگر برنامه‌های تدوین‌شده در تقویم اجرایی هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان است.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان بابیان پیش‌بینی میزبانی همدان در مسابقات، بیان کرد: درصدد هستیم تا میزبانی یک مرحله از مسابقات کشوری و لیگ رشته کوهستان و نیز تریال و بی ام ایکس را داشته باشیم.

ثقفی یادآور شد: برگزاری مسابقات پیست و جاده (کورسی)، در همه رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگ‌سالان و پیشکسوتان را نیز در سطح استانی خواهیم داشت.

وی بابیان اینکه قبل از اعزام دوچرخه‌سواران به مسابقات کشوری، قطعاً رقابت‌های انتخابی استان برگزار می‌شود، گفت: ملاک اعزام‌ها قهرمانی در مسابقات استانی است.