  استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

رئیس کانون مداحان بیرجند خبرداد:

اعزام ۲۰ مداح به مساجد بیرجند برای برگزاری مراسم ایام اعتکاف

بیرجند_ رئیس کانون مداحان بیرجند از اعزام ۲۰ مداح به مساجد بیرجند برای برگزاری مراسم های ایام اعتکاف خبر داد.

عباس سروری در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ۲۰ مداح از مداحان طراز اول شهرستان بیرجند برای برگزاری مراسم اعتکاف به مساجد اعزام می شوند.

وی ادامه داد: این مداحان به برگزاری مراسم دعا، مداحی در شب وفات حضرت زینب (س)  و دیگر برنامه های مذهبی در جمع معتکفان می پرداند.

سروری با اشاره به اهداف اعزام مداح به مساجد، بیان کرد: مداحان نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ و معارف ناب ائمه معصومین(ع) داشته که می توانند با حضور در جمع مردم، جوانان و نوجوانان در نهادینه کردن ان موثر باشند.

وی تاکید کرد: نقش مداحان در حراست از میراث معنوی ائمه اطهار(ع)، ارتقای معرفت واقعی مردم نسبت به ایشان، گسترش و ترویج معارف و فرهنگ اهل بیت در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

سروری با بیان اینکه مداحی و ستایش گری خاندان پیامبر اکرم (ص) هنرعظیمی است، اظهار کرد: همچنین مداحان می توانند با انتخاب اشعار معرفتی، بسیاری از دغدغه های علما به ویژه مقام معظم رهبری را در مقابله با تهاجم فرهنگی و توطئه های دشمنان برطرف کنند.

بنا به گفته رئیس کانون مداحان بیرجند، کلاس ها آموزش مداحی برای ماه مبارک رمضان نیز در بیرجند آغاز شد.

