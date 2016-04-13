توجه به موضوع نگری به جای مفهوم نگری/دچار کمبود تبیین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته هنر انقلاب، همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» شامل تبیین نظری، نقد آثار و مبانی زیبایی‌شناسی عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۴ فروردین ماه) در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس دردو بخش برگزار شد. در بخش اول اصغر فهیمی فر، مرتضی حیدری و محمد علی رجبی و در بخش دوم احمد آقا قلیزاده، رضا مهدوی و عبدالحمید قدیریان سخنرانی کردند.

بزرگترین ضعف حوزه تجسمی تکثیر است

احمد آقا قلیزاده هنرمند طراح گرافيك معاصر و از هنرمندان مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری در بخش دوم همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» گفت: من فکر می کنم ۳۵ سال زمانی مناسبی نیست که بخواهیم نامگذاری با عنوان «مکتب هنر انقلاب اسلامی» داشته باشیم یعنی هنوز خیلی زود است که هنرانقلاب اسلامی را صاحب مکتب بدانیم باید بگذاریم این نامگذاری در طول تاریخ اتفاق بیفتد. به عقیده من هرکس با دلش برای انقلاب کار کند موفق است، هرکس هم از انقلاب به عنوان پله ای برای رفتن به جای دیگر استفاده کرده موفق نیست.

وی افزود: هنر گرافیک در کشور ما با تصویرسازی آغاز شد، یادم است زمان قبل از انقلاب یک نمایشگاه پوستر برگزار کرده بودیم که مرحوم ممیز از آن بازدید کرد، در آن بازدید ایشان گفتند: من به شما تبریک می گویم، شما آغازکننده نوعی طراحی پوستر هستید که تا پیش از این در ایران باب نبوده است. اتفاقی که در پوسترها افتاده بود این بود که آنها نوشته نداشتند، شبیه کارت پستال و و روایتگرواقعیت های زندگی مردم بودند استقبال از این پوسترها تا حدی بود که بسیاری از رزمندگان در سنگرهای جبهه آنها را در ابعاد بزرگ به دیوار می زدند متاسفانه بعد از بازشدن پای بچه ها به دانشگاه، برخی ادای روشنفکرها را گرفتند و از کارهای انقلابی دور شدند.

آقا قلیزاده ادامه داد: به دلیلی که نمی دانم چیست، حوزه هنری هم در این سال ها از تکثیر و چاپ پوستر خودداری می کند، شهرداری هم که کار خودش را می کند، الان هم می بینیم که در تبیلغات شهری و اماکن عمومی که زیرنظر شهرداری است پوستری از ما بچه انقلابی ها چاپ و تکثیر نمی شود، در صورتی که به نظر من بزرگترین ضعف ما در حوزه تجسمی تکثیر است. متاسفانه در ایران به پوستر به عنوان یک رسانه و هنر تعطیل شده نگاه می شود در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست و پوسترها هنوز کارکرد خود را دارند.

هنر ابزار و هنرمند بسیجی است

سخنران بعدی همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» عبدالحمید قدیریان نقاش، طراح صحنه و مسئول دفتر مطالعات کاربردی هنر حوزه هنری بود. وی گفت: بنده به طورکلی هنر و هنرمند را زیرمجموعه انقلاب می دانم و به نظرم هنر یک ابزاروهنرمند یک بسیجی است. چیزی که جامعه امروز ما به ان احتیاج دارد تبیین و تشریح چیستی انقلاب است ما باید پیش از هرچیز تعریف درستی از انقلاب داشته باشیم وگرنه برای تعریف هنر که همیشه وقت است. هنر انقلابی یعنی هنری که منتسب به انقلاب است به همین دلیل هم انقلاب احتیاج به تعریف دارد. ما در تبیین انقلاب و ذات آن قصور کردیم. در فرهنگ جامعه ما تدبر وجود ندارد، وقتی هم تدبر و تفکر نباشد جا برای حضور فتنه باز می شود، هنرمند باید حق رابفهمد و بعد اثر هنری خلق کند؛ هنر یعنی ایجاد فضای حق.

قدیریان افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی ما در مباحث فرهنگی، موضوع نگری است. ما همواره به انقلاب مسائل آن موضوع نگر بودیم و هیچگاه به مفاهیم کاری نداشتیم در حالی که باید ابتدا مفهوم انقلاب را فهم کنیم و بعد کار انجام دهیم به بیان دیگر باید مفهوم را بالاتر از موضوع بدانیم. اساتید دانشگاه ها باید امروز بیش از هرچیز به فکر ارائه مفهوم و تبیین انقلاب باشند.

این هنرمند انقلابی ادامه داد: در مورد دین هم همیشه موضوع نگر بوده ایم و آن را در موضوعاتی مثل نماز، روزه و... خلاصه کرده ایم ولی همه دین این ها نیست نتیجه اینکه وقتی با یک دانشجو حرف می زنیم می گوید من با دین کاری ندارم ولی مگر می شود با دین کار نداشت. متاسفانه در حال حاضر شدیدا دچار کمبود تبیین هستیم.

مناسبتی بودن؛ بلای هنر انقلاب اسلامی است

رضا مهدوی، نوازنده، پژوهشگر و معلم سنتور از دیگر سخنرانان این همایش علمی بود. او پایه‌گذار و مدرس هنرستان موسیقی حوزه هنری و سال ها جزو مدیران مرکز موسیقی حوزه هنری بوده است. وی گفت: متاسفانه ما در مناسبتی کار کردن تبحر خاصی پیدا کردیم و عادت کردیم برای هرچیزی یک هفته، روز و یا ماه درست و متناسب آن محصول فرهنگی تولید کنیم. ما به واسطه مناسبتی بودن ساندویچ هنر انقلاب درست می کنیم و در هفته ای که به این نام درست شده تحویل می دهیم. مقامات ارشد و مسولان که پای این حرف ها نمی نشینند، دانشگاهیان هم رغبتی برای شنیدن این حرف ها ندارند نتیجه این می شود که جلسه ای مثل امروز با این جمعیت انگشت شمار برگزار می شود. ما از هنر انقلاب استفاده ابزاری می کنیم.

وی افزود: برای اینکه هنر انقلاب اسلامی را جاندار کنیم لازم است از مناسبتی بودن بیرون بیاییم، باید به مردم بقبولانیم که انقلاب اسلامی ایرا هنوز موج و تداوم دارد. جذب حداکثری یعنی اینکه از افرادی که هنوز در کشورت هستند و نرفتند استفاده کن یعنی از هنرمندی به نام ناصر چشم آذر استفاده کن، نه اینکه دومیلیارد هزینه کن و یک هنرمند خارجی مثل کیتارو را به ایران بیاور.

مهدوی ادامه داد: انقلاب ایران یک انقلاب معرفتی وایدئولوژی است و با همه انقلاب هایی که تا به حال شده فرق دارد وخواهد داشت ولی چه می شود کرد که هنوز در دانشکده های موسیقی ما یک کتاب موسیقی ایرانی نداریم و از همه متون ایرانی غربی استفاده می شود. اعضای هئیت علمی دانشگاه هایمان را هم از کسانی انتخاب می کنیم که در اتریش تحصیل کردند، نتیجه اینکه سرود انقلابی مان شبیه سرود انقلابی کشور کره جنوبی می شود.

این هنرمند در پایان گفت: تا زمانی که مدیریت فرهنگی ما اصلاح نشود و شکل جهادی به خود نگیرد ما هنر انقلابی نخواهیم داشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در خواب به سر می برد. هنر انقلابی باید در کیف مردم، لباس مردم، خانه های مردم و... باشد.مجریان و مدیران فرهنگی امروز ما همگی از مهندسان کشور هستند و این خطایی است که بعد انقلاب به آن مبتلا شدیم و فکر کردیم کسانی که ذهن مهندسی دارند می توانند مدیریت فرهنگی خوبی داشته باشند در حالی که اصلا این طور نیست و پیش گرفتن این رویه ما را از فرهنگ و هنر انقلابی دور می کند.