۳۰۰۰ نازل سوخت در قزوین کنترل شد

محمود رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی سال گذشته و در چهار مرحله ۳۳۸۱ دستگاه نازل عرضه بنزین و گازوئیل در سطح استان قزوین کنترل شد و در این بازرسی ها بیش از ۸۸ درصد نازل ها سالم بودند.

وی افزود: بر اساس قانون نظارت بر صحت عملکرد اندازه گیری پمپ های بنزین بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

توقیف مصنوعات طلای قاچاق

مدیر کل استاندارد قزوین یادآور شد: در اولین گشت مشترک نظارت بر واحدهای صنفی عرضه کنندگان مصنوعات در سال جاری، در بازرسی از یک واحد طلافروشی در شهر قزوین تعدادی مصنوعات طلای قاچاق و سکه غیر قانونی پارسیان کشف شد.

وی گفت: سه جفت گوشواره طلای ایتالیایی قاچاق به وزن ۸.۸۴۰ گرم، ده جفت گوشواره بدون کد شناسایی سازنده به وزن ۲۱.۴۳۰ گرم و دو قطعه سکه پارسیان غیر قانونی به وزن ۰.۹ گرم کشف، توقیف و پلمب شد.

طاهری افزود : از آنجایی که بر اساس قانون حک کد شناسایی سازنده مصنوعات طلا بر روی آنها اجباری بوده و عرضه مصنوعات طلای خارجی ممنوع است، دو پرونده برای این موارد شناسایی شده تهیه و برای رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام شد.

جمع آوری پوشک بچه نستا از مراکز عرضه و فروش در قزوین

وی افزود: همچنین در ادامه بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد در نیمه اول فروردین ماه سالجاری، تعداد قابل توجهی پوشک بچه سایز دو ۳ تا ۶ کیلو گرم با نام تجاری نستا بی بی، بدون درج نشانی تولید، به دلیل نداشتن نشان استاندارد ملی ایران شناسایی و از سطح بازار استان جمع آوری شد.

عقیلی ضمن توصیه به هموطنان مبنی بر خودداری از خرید و مصرف این کالاها تاکید کرد در صورت مشاهده هر گونه کالای غیر استاندارد مراتب را از طریق سامانه ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ و یا با شماره تلفن ۱۵۱۷ به این اداره کل اطلاع دهند.