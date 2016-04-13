۳۱ سمن حوزه جوانان در اردبیل فعال شده است

شهرام فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از ارکان مهم اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان دانست و تأکید کرد: به دلیل اهمیت سمن‌ها، نسبت به افزایش تعداد آن ها اقدام شده است.

وی با یادآوری فعالیت تنها یک سمن در سال ۹۲، هشت سمن در سال ۹۳ و ۲۲ سمن در سال گذشته، اضافه کرد: امروز تعداد سمن‌های مردم‌نهاد در استان به ۳۱ مورد رسیده است و یکی از شرکای قوی اجرای برنامه‌های فرهنگی محسوب می‌شوند.

سرپرست معاونت جوانان ورزش و جوانان استان به انعقاد ۳۰ تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها در راستای همکاری جمعی برای برگزاری برنامه‌های متعدد فرهنگی منعقد شده است.

به گفته فکری سال گذشته یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال بابت انعقاد تفاهم‌نامه هزینه شده و در مجموع در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی از مشارکت سمن‌ها استفاده شده است.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان محیط‌زیست استان خبر داد و تأکید کرد: این تفاهم‌نامه در راستای برگزاری برنامه‌های صیانت از محیط‌زیست با مشارکت سمن‌ها منعقد شده است.

سرپرست معاونت جوانان ورزش و جوانان استان با یادآوری اینکه استان اردبیل در سال گذشته سهمیه اعلام شده خود برای ایجاد ۲۰ سمن را محقق ساخت، برنامه امسال استان را افزایش سمن‌ها تا ۵۰ مورد عنوان کرد.