نمايشنامه خوانى «موشگربه» در تبريز به روى صحنه مى رود

يوسف اكبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: نمایشنامه خوانی موشگربه همزمان از ۱۵ اردیبهشت امسال به مدت دو هفته همه روزه از ساعت ١٩ در تئاتر شهر تبریز واقع در میدان دانشسرا اجرا خواهد شد.

وى افزود: يكى از ويژيگى هاى اجراى اين نمايشنامه خوانى، استفاده از هنرمندان جوان آذربايجانى است كه بطور حتم در آينده حرف های زیادی براى گفتن در این عرصه خواهند داشت.

اكبرزاده با بيان اينكه سيدحسين فدايى نويسندگى اين نمايشنامه خوانى را به عهده گرفته، ادامه داد: هنرمندان جوان و محبوب استان چون بهرام حسن بابایی، امین حاجی اکبری، بهزاد حقیقت، فرید ادهمی، فرناز منتظر ظهور، مهدی نورزاد لاله، مهدی کریمی، ماکان صالحی، یاسمین پور عیسی، هدی پورفنان و نادیا پشمچیک در این برنامه نمايشنامه خوانى خواهند كرد.

این كارگردان تبريزى در بخش پایانی این گفت و گو خاطر نشان شد: موسیقی این اثر نیز به عهده علیرضا ولیپور و سیامک سبیلی خواهد بود و همچنين میر میلاد مهدیزاده، سنا پورسعیدی و ناهید خدادادی دستيارى كارگردان را انجام خواهند داد.