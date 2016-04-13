استاد حوزه علمیه خراسان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موسوی نژاد از علمای بزرگ حوزه علمیه خراسان سحرگاه امروز در بیمارستان امام حسین(ع) مشهد دار فانی را وداع گفت.

وی دروس طلبگی را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد. پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح، چند سالی درس خارج فقه و اصول را در محضر بزرگانی چون شیخ هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی، آیت‌الله میلانی میرزاجوادآقا تهرانی و آیت الله مروارید گذارند و برای ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کرد. به سبب ضعف شدید بینایی به توصیه و تأکید اساتید و دوستانش به مشهد مقدس بازگشت.

آیت‌الله موسوی نژاد در سال ۱۳۴۹ به توصیه، حمایت و راهنمایی میرزاجواد آقا تهرانی مدرسه‌ علمیه‌‌ای در انتهای کوچه چهارباغ برای تربیت و تحصیل طلاب به سبک و سیاق متفاوت و منحصر به راه انداخت. طلاب فاضل و برجسته‌ای تحت مدیریت مستقیم وی در این مدرسه که بعدها به نام وی شهرت یافت مدارج علمی حوزه را در کنار درس اخلاق و عقاید و احکام گذرانده‌اند.

آیت الله موسوی نژاد که پیش از نوروز دچار سکته مغزی شده بود پس از بستری شدن در بیمارستان قائم مشهد برای مراقبت بیشتر به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد. وی سحرگاه روز چهارشنبه پنجم ماه مبارک رجب دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست

مراسم تشییع جنازه ایشان روز پنجشنبه ساعت نه صبح از محل حسینیه نجفی ها در کوچه چهارباغ تا حرم مطهر برگزار خواهد شد..