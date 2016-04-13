به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته «سرزمین ما» که از شبکه یک پخش می شود به موضوع حفاظت از گیاهان خودرو و بومی می پردازد. اشک مریم یا لاله واژگون چهارمین اثر طبیعی ملی ایران و از جمله ذخایر ارزشمند طبیعی کشورمان است که به عنوان یک اثر طبیعی ملی از سال ۷۵ به مجموعه میراث طبیعی تحت مدیریت منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست پیوست.

اشک مریم که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت می‌روید این روزها به دلیل چرای احشام، تخریب زیستگاه برای ایجاد اراضی کشاورزی، برداشت مستقیم این گیاه برای عرضه به بازار گل و دیگر عوامل در خطر انقراض قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان محیط زیست، مهمترین عامل انقراض این گونه گیاهی دخالت انسان است و اینکه در فصل بهار برخی از افراد سودجو با قصد کسب درآمد و فروش این گل اقدام به چیدن آن می‌کنند که هر ساله بخش زیادی از عرصه‌های رویش این گل را نابود و این سرمایه پرارزش طبیعی را در معرض خطر انقراض قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های حفاظت مناطق رویش این گل و فرهنگ سازی صیانت از ذخایر طبیعی، مهمترین اقدام در این زمینه باشد.

رضا صانعی عضو تشکل زیست محیطی همیاران محیط زیست خوانسار به استودیو برنامه می آید تا درباره ضرورت نگهداری از گیاهان بومی مناطق مختلف کشور و فضای سبز پیرامونی گفتگو کند. مهدی مومنی مسئول انجمن کوهنوردان استان ایلام و محمود نیکنامی فعال محیط زیست استان مرکزی نیز در گفتگوی تلفنی درباره ضرورت توجه گردشگران به این پوشش گیاهی زیبا و لزوم صیانت از دشت های لاله های واژگون در استان های مرکزی، ایلام، اصفهان، لرستان و کهکیلویه و بویر احمد سخن گفته و راهکارهایی را برای جلوگیری از انقراض این گونه های گیاهی به هموطنان پیشنهاد می کنند.

