به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی امروزچهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از برترین باشگاه های ورزشی خصوصی استان کردستان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با اشاره به وجود ۲۸۶ باشگاه در سطح استان گفت: از این تعداد ۱۹۵ باشگاه ویژه بانوان و مابقی هم مربوط به آقایان است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد باشگاه استان در سنندج با ۱۳۰ باشگاه وجود دارد، عنوان کرد: بیشترین رشته موجود در باشگاه بانوان آیروبیک و آمادگی جسمانی و در آقایان هم بدنسازی است.

وی بیان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر اداره کل ورزش وجوانان استان نتوانسته حمایت مالی از باشگاه‌های سطح استان داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: باشگاه‌دارانی در استان هستند که بالغ بر ۳.۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند و با هزینه شخصی هم ورزشکاران را به مسابقات ملی و بین المللی اعزام کردند، با این وجود این اداره کل تاکنون نتوانسته هیچ گونه کمک و حمایتی از آنها کند.

جولایی با اشاره به اینکه تمامی باشگاه های وجود در کردستان مربوط به بخش خصوصی است، اظهارداشت: امیدواریم در سال جاری بتوانیم حمایت هایی هم چون در اختیار قراردادن تسهیلات برای تجهیز و تامین وسایل امکانات موردنیاز به باشگاه‌داران استان کنیم.

وی مهمترین مشکل و دغدغه باشگاه داران استان را بروکراسی اداری ذکر کرد وگفت: گاهی باشگاه داران برای کارهای خود مجبور می شوند پروسه ای دو، سه ماهه را طی کنند، انتظار می رود در سال جاری دیگر نیازی به مراجعه آنها به اداره کل نباشد و تمامی برنامه ها و درخواست های آنها به صورت الکترونیک انجام شود.

وی عنوان کرد: ایجاد باشگاهی با متراژ کم خلاف قانون است ولی ما برای توسعه ورزش استان مجبورشدیم که با متراژ ۸۰ مترمربع هم موافقت کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه بودجه این اداره کل به اندازه دستمزد یک بازیکن فوتبال نیست، گفت: اعتبار وزارت ورزش ۱۵۰ میلیارد تومان است که سهم کردستان ۱۸۵ میلیون تومان بوده است.