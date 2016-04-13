فعالیت ۹۰ هزار هنرمند بسیجی در کشور/ توجه به فرهنگ دینی در هنر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر سهشنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: ۲ هزار شهید هنرمند با هنر بیبدیلشان بر سر دو راهی دین و دنیا تصویری روشن از سبک زندگی با کرامت و عزت مدار به بشریت نشان دادند.
وی گفت: سازمان بسیج هنرمندان با هدف آموزش و تربیت هنرمندان طی ۱۱ سال همتراز با انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاشته و فعالیتهای هنری خود را حول محور اسلام و دین به اجرا میگذارد و هنرمندان را با این فرهنگ اصیل آشنا میکند.
رئیس سازمان بسیج هنرمندنان کشور بیان کرد: این سازمان با جذب بیش از ۹۰ هزار هنرمند بسیجی بزرگترین شبکه ادبی، هنری، مردمی و ارزشی اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره سخن از هنر متعهد به میان آوردهاند، افزود: رشد هنر باید همتراز با انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد و به فرهنگ اصیل دینی در هنر توجه ویژه شود.
محورهای فعالیت سازمان بسیج هنرمندان کشور
منتظری با بیان اینکه پنج محور مورد توجه سازمان بسیج هنرمندان کشور در فعالیتهایش قرار گرفته است، افزود: اولین محور در فعالیتهای بسیج هنرمندان، آموزش هنرمندان در تراز انقلاب اسلامی با تکیه بر نسل جوان است.
وی بیان کرد: دومین محور در فعالیت بسیج هنرمندان کشور، نقش آفرینی در تغییر موازنه فرهنگی و هنری کشور است که به عنوان راهبرد این سازمان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور ادامه داد: محور سوم ایجاد بزرگترین شبکه نقش آفرینی ادبی و هنری در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان و محور چهارم شکل گیری کارگروههای مطالعاتی برای استفاده از ظرفیت فقه پویا برای نمایش هنر اسلامی است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هیچگاه رضایت خود را از وضعیت هنر کشور اعلام نکردهاند، افزود: این امر نشاندهنده این است که با رسیدن به مقصود در امر هنر فاصله زیادی داریم.
منتظری بیان کرد: برگزاری هشت کنگره هنرمندان شهید و ایجاد شبکه تأثیرگذار هنری برای مقابله با تهاجم دشمنان از جمله اقدامات انجام گرفته در این سازمان است.
