به گزارش خبرنگار مهر، جلسه كارشناسی كميته راهبردی طرح تكاپو امروز چهارشنبه با حضور فلورین سنگ اشمیت کارشناس توسعه گردشگری سازمان صنعتی ملل متحد در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد.

اشمیت در این جلسه اظهار داشت: استان کرمانشاه با داشتن تاریخی کهن ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه گردشگری در اختیار دارد و از استان های توانمند ایران در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه دومین سفر خود به کرمانشاه را تجربه می کند، افزود: این استان استعداد بالایی در حوزه گردشگری داشته و قابلیت اجرای طرح های مختلف این حوزه را دارد.

اشمیت گفت: توسعه صنعت گردشگری نقش مهمی در کاهش آمار بیکاری دارد و استان کرمانشاه نیز می تواند با بهره گیری مطلوب از ظرفیت های خود در این حوزه در راستای کاهش بیکاری اقدام کند.

کارشناس توسعه گردشگری سازمان صنعتی ملل متحد تصریح اظهار داشت: تحقیقاتی نیز در خصوص پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری کرمانشاه صورت گرفته که این تحقیقات نشان می دهد این استان در زمینه توریسم درمانی و گردشگری سلامت می تواند حرف های بسیاری برای گفتن داشته و در راستای اشتغالزایی از این حوزه ها استفاده کند.

اشمیت خاطر نشان کرد: وجود جاذبه های تاریخی با قدمت چندین هزار ساله و نیز جاذبه های طبیعی فراوان استان کرمانشاه را به یک استان توانمند در زمینه گردشگری سلامت تبدیل کرده که در صورت تقویت آنها، کرمانشاه می تواند در سطح جهانی معرفی شود.

وی به پیش نویس طرح تکاپو و توجه به مواردی نظیر فراهم کردن زیرساخت ها و مدل های بهبود جذب گردشگر در این پیش نویس اشاره کرد و گفت: ایجاد تبلیغات محیطی برای جذب بیشتر گردشگران و نیز به وجود آوردن یک برند قوی برای حوزه توریسم درمانی از موارد دیگری است که در این پیش نویس به آن توجه خواهد شد.