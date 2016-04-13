به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در نشست خبری بازیکنان پرسپولیس در مجموعه درفشیفر در رابطه با دیدار با استقلال و تمدید قراردادش در آستانه این بازی، گفت: یک بازی حساس را پیشرو داریم که این مسابقه از سایر دربیهایی که من در آن حضور داشتم متفاوتتر است. شرایط هر دو تیم در جدول هم به طوری است که شانس قهرمانی دارند و به اعتقاد من ۹۰ درصد برنده دربی قهرمان لیگ است.
وی با اشاره به تمدید قراردادش گفت: ظاهرا وکیلم با آقای طاهری صحبتهایی انجام داده و به توافقات اولیه رسیده است. من در حال حاضر به فکر تمدید قرارداد نیستم و تمام فکر و ذهنم قهرمانی تیم است تا جام را به هادی (نوروزی) تقدیم کنیم، زیرا شوک درگذشت هادی نوروزی باعث شد تا بازیکنان همدلتر شویم.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: اگر در دربی گل بزنم، آنرا به مادرم تقدیم میکنم.
طارمی درباره اینکه آیا در این دربی موفق به گلزنی میشود یا خیر، تصریح کرد: من در سه دربی قبل حضور داشتم و تمام تلاشم این بود که تیم بتواند به پیروزی برسد. من در مجموع به حریف فکر نمی کنم و سعی می کنم خودم بهترین عملکرد را در زمین داشته باشم.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: در بازی رفت چند بازیکن جوان داشتیم که بار اولشان بود حضور در دربی را تجربه میکردند. در ۱۵ دقیقه اول آن مسابقه کمی طول کشید که بازیکنان با توجه به حساسیت بازی خودشان را پیدا کنند.
وی تاکید کرد: ما در هفته گذشته اصلا خوب تمرین نکردیم و تیمی که بخواهد پیروز دربی باشد باید تمرینات خوبی را پشت سر بگذارد. با این شرایط نمیتوانیم استقلال را شکست دهیم. در بازیهای گذشته همیشه حریفانمان را تحت سلطه خودمان قرار میدادیم، اما این بار واقعا خوب تمرین نکردیم و با این شرایط نمیتوانیم دربی را ببریم.
طارمی افزود: مهم گل زدن یا گل نزدن من نیست. در دربی همه دست به دست هم میدهیم و فرقی نمیکند که حتی سوشا یا لوبانف گلزنی کند، مهم فقط این است که تیم به موفقیت برسد. در سه دربی که من بازی کردم پرسپولیس به دو پیروزی و یک مساوی رسیده است و ابتدا تمام تلاشمان را به کار میگیریم تا نبازیم و سپس به پیروزی فکر میکنیم.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص نظرش در رابطه با دو عدد ۴ و ۶ تصریح کرد: من نظری در خصوص این اعداد ندارم و نمیخواهم در این باره نظر بدهم، اما همین اعداد است که فوتبال را جذاب و زیبا میکند.
وی اضافه کرد: خواسته من از هواداران این است که به بازیکنان توهین نکنند و احترام یکدیگر را نگه دارند. من خودم جزو افرادی هستم که بیشتر به من توهین میشود. همه ما ایرانی هستیم. مگر اسمش بازی نیست، بازی برد و باخت دارد.
مهاجم ملیپوش سرخپوشان در رابطه با قرعه ایران در مرحله انتخابی جام جهانی گفت: این طور نیست که حریفانمان را راحت پشت سر بگذاریم و بازی آسانی پیشرو نداریم. اگر حریفانمان را دست کم بگیریم مطمئنا به مشکل خواهیم خورد. هیچ بازی برای ما آسان نیست. به اعتقاد من مشکلترین حریف ما سوریه است.
طارمی گفت: همه صحبتها در حال حاضر بحث امکانات است. برای مثال کره جنوبی برای آمادهسازیاش قرار است با اسپانیا و یک تیم اروپایی خوب دیگر بازی کند. ما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم بازی داریم، ما باید امکانات اولیه را داشته باشیم.
این بازیکن جوان اضافه کرد: مسئولان وزارت بر سر تمرین میآیند و میگویند که چمن کمپ مشکلی ندارد. مگر آنها چمن را نمیبینند؟ از دور همه چمنها قشنگ هستند و باید به داخل چمن بیایند تا نظر دهند.
طارمی که کمتر از ۶ ماه است به تیم ملی دعوت شده در پایان تاکید کرد: بزرگترین اشتباه این است که مسئولان فدراسیون الان اجازه دهند کیروش از فوتبال ما برود.
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