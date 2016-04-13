به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده درباره دیدار استقلال و پرسپولیس گفت: امیدواریم مسابقه شهرآورد تهران با تمهیداتی که از سوی مقامات اجرایی و مدیریت دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال و همچنین نشست هایی که در فدراسیون و سازمان لیگ برتر صورت خواهد گرفت، شاهد برگزاری مسابقه خوبی باشیم.

وی ادامه داد: قصد داریم تا ناظر ویژه انضباطی برای این دیدار در نظر بگیریم و از مسئولان برگزار کننده این دیدار خواسته ایم تا گزارش خود را پیش، در حین و حتی تا زمان خروج تماشاگران از استادیوم به طور دقیق رصد کرده و در اختیار ما بگذارند.

رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد: امیدوارم با توجه به شرایط خوبی که هر دو تیم در جدول مسابقاتی لیگ برتر دارند، بازی خوبی انجام بدهند تا تماشاگران روز خوبی را پشت سر بگذارند. چرا که در آستانه رقابتهای مقدماتی جام جهانی و با توجه به اینکه میزبانی برخی از کشورهای خارجی در ایران هستیم، تماشاگران به عنوان الگویی از فوتبال ایران به جهانیان شناخته می شوند. این مسابقه در جدول لیگ یک مسابقه معمولی تلقی می شود اما با توجه به اینکه دو باشگاه بزرگ به مصاف هم خواهند رفت دیداری تلقی می شود که ۱۰۰ هزار تماشاگر و حتی میلیون ها ببیننده آنرا از طریق تلویزیون رصد می کنند. بر همین اساس از تیم ها و عوامل آن می خواهیم که در این مسابقه دقت لازم را داشته باشند تا شاهد بروز تخلفات، حوادث و وجود شرایط نامساعد نباشیم.

حسن زاده ادامه داد: کمیته انضباطی نگاه خاصی به این بازی خواهد داشت. اگر به عنوان مثال در یک دیدار تخلفی صورت بگیرد که جریمه اش ناچیز و یا به تذکر منجر شود، اما در این شهرآورد هر نوع تخلفی با جدیت پیگیری می شود و جریمه اش بیشتر خواهد بود چرا که حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه باعث می شود تا شاهد شرایط خوبی نباشیم. معتقدم دربی تهران آیینه تمام نمای فوتبال ایران است. بر همین اساس از بازیکنان، کاپیتان و عوامل هر دو تیم می خواهم بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارند و نگاه مضاعفی به این دیدار داشته باشند چرا که کمیته انضباطی با نگاهی مضاعف در این دیدار و در صورت بروز تخلف رای خود را صادر خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی در ادامه بیان کرد: از تماشاگران هر دو تیم می خواهم تا تیم خود را تشویق کنند و در خصوص مسائل داوری هیچ اظهار نظری نداشته باشند. در واقع شرایط را برای داوران این دیدار به گونه ای فراهم کنند که آنها در بهترین وضعیت ممکن به قضاوت این دیدار جذاب و پر تماشاگر بپردازند. این بازی بسیار حساس است و تماشاگران نقش تعیین کننده ای را در این دیدار دارند.

وی در پایان گفت: ما اعتقاد داریم که رفتارهای غیر ورزشی روی سکوها، مربوط به همه تماشاگران نیست. حتی عنوان می شود برخی از رفتارهای زشت، ناشی از رفتار تماشاگر نماها صورت می گیرد. از عمده تماشاگران می خواهم با پدیده ای به نام خود کنترلی، خودشان افرادی که اصطلاحا تماشاگرنما هستند و دست به رفتار غیر ورزشی می زنند را کنترل کنند. متاسفانه تعدادی از افراد که سکوها را ملتهب می کنند باعث می شود تا شاهد اتفاقات خوبی در ورزشگاه نباشیم. ما مطمئنیم که رفتارهای زشت اختصاص به همه تماشاگران ندارد و همانطور که در بالا اشاره کردم، عمده تماشاگران بتوانند درکنار بازی، تماشاگرنما ها را کنترل کنند تا این دربی زیبا و جذاب در بهترین شرایط برگزار شود.