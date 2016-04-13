آغازفعالیت قرارگاه اقتصادمقاومتی درصنعت و معدن کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

وی بیان کرد: محور اصلی و عمده برنامه ریزی و اجرایی کردن بخش عمده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر عهده مجموعه صنعت، معدن، تجارت خواهد بود.

دیودیده اظهار کرد: از بین ۲۴ اصل ابلاغی مقام معظم رهبری حدود ۱۲ اصل به طور مستقیم مربوط به بخش صنعت و معدن و تجارت است و بر این اساس برای اجرایی کردن سیاست های ابلاغی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیران، کارشناسان و بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد تشکیل شد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی استفاده از همه ظرفیت‌ های داخلی و بومی کشور است و به طور قطع کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد و حرکت رو به جلو نخواهد داشت و باید معیار و راه عمل دولت و ملت در همه فعالیت‌های اقتصادی، تحقق واقعی این کلید واژه باشد تا اقتصاد به سوی پیشرفت و توسعه حرکت کند .

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: جریان قوی نوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطلاعات و فرآیند های تولید و ساخت، آفرینش فرصت ‌های جدید برای طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید از جمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی کشور می شود.

وی با بیان این‌که این سازمان، اقتصاد مقاومتی را بعنوان یکی از برنامه های اصلی کار خود قرار داده است، افزود: ارتباط مستقیم این مقوله با حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، اهتمام این سازمان را برای موفقیت دولت تدبیر و امید در اجرایی نمودن و تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری کرده است.