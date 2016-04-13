مرسم اعتکاف در ۸ مسجد رامیان برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقرجلالی ظهر چهارشنبه، در جلسه ستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف که در دفتر امام جمعه رامیان برگزار شد، اظهار کرذ: معتکف باید حداقل سه روز کامل قبل از طلوع فجر روز ۱۳ ماه رجب تا اذان مغرب روز سوم که پانزدهم ماه رجب است و این سه روز ایام البیض نام دارد در حال اعتکاف در مسجد بماند.

وی اظهار کرد: تعداد چهار مسجد شهرهای رامیان، دلند، خان ببین و تاتار و چهار مسجد در روستاهای توران فارس، توران ترک، پاقلعه و سفیدچشمه آماده میزبانی از معتکفان هستند.

حجت الاسلام جلالی افزود: ۴۳۸ نفر در سال گذشته در این شهرستان معتکف شدند و امسال پیش بینی حضور ۵۵۰ نفر در سطح شهرستان می شود.

وی بیان کرد: برای هر مسجد یک قاری برتر استانی، مناجات خوان کشوری و دعوت از دو سخنران دیده شده است و این برنامه ها باعث برگزاری باشکوه تر و استفاده بهینه معتکفین از این فریضه مهم می شود.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی رامیان خاطرنشان کرد: اعتکاف برنامه فردی و معنوی بسیار قوی و موثر در خودسازی انسانها است و انسان به مدت سه روز از زندگی شهری و اجتماعی جدا شده و در خانه خدا جمع می شود وبه معنویت میرسد.

وی در خصوص اهمیت اعتکاف، افزود: اعتکاف از برکات انقلاب اسلامی است و پیامبر ۱۰ روز آخر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می کرد و همچنین آثار دنیوی، کاهش جرم و فساد، آشنایی و برقراری ارتباطی دوستانه، حضور مومنین در مسجد و آثار فردی، تقویت اراده در زندگی فردی انسان، از آثار معنوی اعتکاف است.

حجت الاسلام حسین طاهری امام جمعه رامیان نیز در ادامه این مراسم، گفت: رجب ماه بارش رحمت الهی و ماه امیرالمومنین علی (ع) است، مهم ترین مسئله در اعتکاف بندگی فردی و در دایره امن الهی قرار گرفتن است و هر کدام از شما بعد از اعتکاف سفیرانی در بین مردم می شوید.

حجت الاسلام طاهری افزود: اعتکاف محل تحول و توبه است و مسجد خانه امنی برای بندگی است که در اعتکاف به مدت سه روز به این خانه خدا پناه آوردید.