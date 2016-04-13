پزشک عمومی حق ندارد بیمار را به فوق تخصص ارجاع دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی انوری گفت: بی توجهی مسئولان نسبت به کوریکولوم آموزشی دستیاران تخصصی طب داخلی، شرح وظایف و توانمندی هایی که در طول دوران تحصیل آموخته اند موجب شده است، درصد قابل توجهی از بیماران به جای مراجعه به متخصص داخلی، اغلب پس از ویزیت پزشک عمومی به سراغ فوق تخصص بروند.

وی با اشاره به اینکه آندوسکوپی و کولونوسکوپی، اکو کاردیوگرافی، نوار قلب، اسپیرومتری و... در دوران تحصیل هر متخصص داخلی، بخش مهمی از آموزش را شامل میشود، افزود: متاسفانه بعداز فارغ التحصیلی نمیگذارند از این آموزشها استفاده شود؛ اگر تکلیف نظام ارجاع مشخص گردد، پزشک عمومی حق ندارد بیمار را برای پیگیری بعدی به فوق تخصص ارجاع دهد و بیمار هم نباید بدون رعایت سلسله مراتب اجازه مراجعه مستقیم به پزشک فوق تخصص داشته باشد.

انوری گفت: این سوء مدیریت و بی توجهی به حلقه مفقوده تخصص داخلی، موجب افزایش هزینه های درمان مردم و نظام سلامت می شود.

دبیر اجرایی بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به همایش مهمی که ویژه متخصصان داخلی هر سال با حضور و مشارکت بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از این افراد برگزار میشود افزود: ارائه تازه های طب داخلی با برپایی سخنرانی های متعدد و جلسات پرسش و پاسخ در این کنگره چهار روزه موجب ارتقاء و به روز رسانی دانش متخصصان و شرکت کنندگان این گردهمایی مهم علمی میشود.

انوری یادآور شد: ارائه بیش از چهل مقاله شفاهی، چندین عنوان پوستر علمی و چهار سخنرانی اصلی روزانه پیرامون فاماکولوژی و تازه های داروهای قلب، تازه های غدد و انسولین درمانی دیابت، سندروم روده تحریک پذیر، همچنین بررسی عوارض یائسگی و درمان های هورمونی از دیدگاه طب داخلی، اهم محورهای این همایش است که چهاردهم تا هفدهم اردیبهشت ماه امسال در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا خواهد شد.

وی افزود: موضوعاتی در خصوص تخصص های عفونی، گوارش، قلب، غدد، روماتولوژی، ریه، طب اورژانس، کلیه و مجاری ادرار، همچنین اخلاق پزشکی برنامه سمپوزیوم ها و جلسات پرسش و پاسخ را شامل خواهد شد.

این همایش برای متخصصان داخلی و فوق تخصصهای رشته های مختلف، جراحان عمومی، متخصصان اطفال، قلب و عروق، اعصاب، طب اورژانس و پزشکان عمومی تا حدود ۱۸ امتیاز بازآموزی خواهد داشت و ثبت نام در روز همایش نیز برقرار است.