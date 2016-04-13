اعتبارات ملی طرح هادی با تعداد روستاهای اردبیل همخوان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح معابر بهسازی شده روستای آراللو اردبیل تصریح کرد: در استان اردبیل هزار و ۶۹۶ آبادی شناسایی شده است که از این تعداد هزار و ۲۹ آبادی سکونت بیش از ۲۰ خانوار دارند.
وی افزود: تعدد روستاها در استان در حالی است که برای اجرای طرح هادی کفایت نمیکند و بسیاری از پروژهها به دلیل محدودیت اعتباری نمیتواند به اجرا درآید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به ظرفیت اجرایی قابلتوجه بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: تنها کافی است اعتبارات مناسب تزریق شود تا بسیاری از پروژهها جهش قابلتوجه به خود گیرد.
سبحانی با تأکید به اینکه اعتبارات دهیاریها نیز برای اجرای طرح هادی کفایت نمیکند، ادامه داد: افزایش اعتبار ملی، افزایش تخصیص اعتبارات استانی و مشارکت مردمی برای اجرای طرحهای هادی مورد تأکید ما است.
وی تصریح کرد: از جمله طرحهایی که به منظور استفاده بهینه از اعتبارات اجرا شده انعقاد تفاهمنامه با دهیاریها است که تمامی اعتبارات یک کاسه شده و به شکل بهینه هزینه شود.
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکنون ۱۰۶ تفاهمنامه با دهیاران منعقد شده و این موضوع حداقل از موازی کاری و فعالیتهای عمرانی جزیرهای ممانعت کرده و موجب شده حداقل چند پروژه به اتمام برسد.
سبحانی به آسفالتریزی ۱۴۰ هزار متر مربعی در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: با این وجود به دلیل تعداد کثیر روستاها این مقدار کفاف نمیکند.
وی تأکید دارد که درصورتیکه اعتبارات مناسب اختصاص یابد، این ظرفیت اجرایی در استان اردبیل وجود دارد که اجرای طرح هادی را شتاب دهد.
