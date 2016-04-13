  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

همزمان با روز ملی عطار؛

تندیس های سی مرغ و طاووس در نیشابور رونمایی شد

تندیس های سی مرغ و طاووس در نیشابور رونمایی شد

نیشابور-همزمان با بزرگداشت عطار نیشابوری با حضور مردم ومسئولان از دو پرنده طاووس و تندیس های سی مرغ در نیشابور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی شهرداری نیشابور در حاشیه رونمایی از این دو تندیس اظهار کرد: بهترین انگیزه ساخت نماد سیمرغ نگرش اساتید رضا و میثم هادیانی نسبت به افکار شیخ فریدالدین عطار نیشابور در بیان ذات اقدس الهی است.

زری مسئله گویان گفت: نماد اصلی سیمرغ  در ابعاد ۲۷ متر ارتفاع و قطر کوه پایه ۱۰ متر و ارتفاع صخره ۱۰ متر از جنس بتن ساخته شده است.

وی ادامه داد: در  رنگ آمیزی این تندیس ها سعی شده تا از هر سی پرنده رنگی در نماد سیمرغ به کار برده شود.

وی خاطرنشان کرد:سیمرغ که خود به تنهایی متشکل از سی مرغ است که هر کدام از پرندگان دارای پیام خاصی و تداعی گر قشرهای متفاوت جامعه هستند.

وی افزود: این نماد ها  در ابعاد متفاوت بین ۲ تا ۴ متر در اطراف سیمرغ بزرگ جانمائی خواهد شد.

کد مطلب 3597921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها