تندیس های سی مرغ و طاووس در نیشابور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی شهرداری نیشابور در حاشیه رونمایی از این دو تندیس اظهار کرد: بهترین انگیزه ساخت نماد سیمرغ نگرش اساتید رضا و میثم هادیانی نسبت به افکار شیخ فریدالدین عطار نیشابور در بیان ذات اقدس الهی است.

زری مسئله گویان گفت: نماد اصلی سیمرغ در ابعاد ۲۷ متر ارتفاع و قطر کوه پایه ۱۰ متر و ارتفاع صخره ۱۰ متر از جنس بتن ساخته شده است.

وی ادامه داد: در رنگ آمیزی این تندیس ها سعی شده تا از هر سی پرنده رنگی در نماد سیمرغ به کار برده شود.

وی خاطرنشان کرد:سیمرغ که خود به تنهایی متشکل از سی مرغ است که هر کدام از پرندگان دارای پیام خاصی و تداعی گر قشرهای متفاوت جامعه هستند.

وی افزود: این نماد ها در ابعاد متفاوت بین ۲ تا ۴ متر در اطراف سیمرغ بزرگ جانمائی خواهد شد.