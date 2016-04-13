برنده دربی ۸۰ درصد راه قهرمانی را رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نورمحمدی در نشست خبری ظهر امروز در ورزشگاه درفشی فر گفت: به هر حال در آستانه دربی قرار داریم و این بازی از حساسیت بالایی برخوردار است. در بین بازیکنان فعلی من قدیمی ترین بازیکن هستم و تجربه ام می گوید هر تیمی شرایط بهتری داشته باشد برنده این مسابقه می شود. ما حساس ترین بازی را پیش رو داریم زیرا هر دو تیم در آستانه قهرمانی هستند و انتظار یک بازی سخت را می کشیم.

وی در واکنش به اظهارات مهدی طارمی مبنی بر اینکه بازیکنان انگیزه لازم را در تمرین ندارند، گفت: ما مانند هفته های اخیر تمریناتمان را دنبال می کنیم و این هفته هم تمریناتمان را با یک روز استراحت آغاز کردیم تا بدنمان آماده شود. شرایط تیم خیلی خوب است و تیم جوانی داریم. بازی حساسی پیش روی ماست مخصوصاً در این مقطع که هر دو تیم جزو مدعیان هستند.

وی در رابطه با اینکه آیا این دربی هم مانند دربی قبل کار تا دقایق پایانی بازی گره می خورد؟ تصریح کرد: به هر حال در برخی مسابقات چنین مسائلی پیش می آید. در مسابقه رفت دروازه بان استقلال بهترین بازیکن حریف بود اما خدا را شکر که در ثانیه های آخر دروازه این تیم را باز کردیم و از این دربی هم امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس اظهارکرد: یکی از انگیزه های اصلی امسال برای قهرمانی هادی نوروزی بود که در دربی ها خیلی تاثیرگذار بود و یکی از انگیزه های اصلی ما برای قهرمانی است. هادی خیلی دوست داشت که پس از گلزنی در دربی حرکتی انجام دهد که امیدوارم سایر بازیکنان هنگامی که گل می زنند آن حرکت را انجام دهند و یاد هادی زنده شود.

نور محمدی در پایان گفت: تیم ما تیم هجومی است و درست است که در بازی قبلی دیر به گل رسیدیم اما به موفقیت رسیدیم. فکر می کنم فردا بازی محتاطانه ای را شاهد نباشیم زیرا هر تیمی که سه امتیاز این بازی را بگیرد ۸۰ درصد راه قهرمانی را رفته است.