۷۵ میلیون راس دام در مراتع کشور چرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر،ابوالفضل یاوری ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست مرتعداران استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت مجاز چرای دام مراتع کشور بیش از ۳۷ میلیون راس دام است در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیون راس دام در مراتع چرا می‌کنند.

وی ادامه داد: با این وضعیت شاهد چرای بیش از دو برابر ظرفیت مراتع هستیم که به طور حتم در آینده مشکل آفرین خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی امور مراتع کشور افزود: در استان فارس نیز وضعیت مناسب نیست زیرا ۳.۵ برابر بیش از ظرفیت مراتع چرای دام انجام می شود که از ظرفیت کشور نیز بالاتر است.

یاوری تصریح کرد: ۲۵ درصد ارزش مراتع تولید علوفه است وسالانه ۱۰ تن علوفه برابر با ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مراتع کشور تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: البته نباید فراموش شود که ۷۵ درصد مراتع نیز ارزش محیط زیستی دارند.

مدیرکل دفتر فنی امور مراتع کشور ادامه داد: ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هکتار از عرصه کشور را مراتع تشکیل می‌دهند که ۳۳ میلیون هکتار از آن دارای طرح مرتع‌داری است.

یاوری ادامه داد: ۱۸ میلیون هکتار از مراتع واگذار، ۱۴ میلیون هکتار اجرا و بیش از ۶ میلیون هکتار از طرح‌های مرتع نیز پایان یافته است.

وی در خصوص وضعیت معیشت مردم از طریق مراتع نیز گفت: ۹۹۶ هزار خانوار معیشتشان وابسته به مراتع است که جمعیت آنها برابر با ۵ میلیون نفر است.