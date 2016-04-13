۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

در شیراز مطرح شد:

۷۵ میلیون راس دام در مراتع کشور چرا می کنند

شیراز - مدیرکل دفتر فنی امور مراتع کشور از چرای ۷۵ میلیون راس دام در مراتع کشور خبر داد در حالیکه ظرفیت واقعی ۳۷ میلیون راس است.

به گزارش خبرنگار مهر،ابوالفضل یاوری ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست مرتعداران استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت مجاز چرای دام مراتع کشور بیش از ۳۷ میلیون راس دام است در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیون راس دام در مراتع چرا می‌کنند.

وی ادامه داد: با این وضعیت شاهد چرای بیش از دو برابر ظرفیت مراتع هستیم که به طور حتم در آینده مشکل آفرین خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی امور مراتع کشور افزود: در استان فارس نیز وضعیت مناسب نیست زیرا ۳.۵ برابر بیش از ظرفیت مراتع چرای دام انجام می شود که از ظرفیت کشور نیز بالاتر است.

یاوری تصریح کرد: ۲۵ درصد ارزش مراتع تولید علوفه است وسالانه ۱۰ تن علوفه برابر با ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مراتع کشور تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: البته نباید فراموش شود که ۷۵ درصد مراتع نیز ارزش محیط زیستی دارند.

مدیرکل دفتر فنی امور مراتع کشور ادامه داد: ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هکتار از عرصه کشور را مراتع تشکیل می‌دهند که ۳۳ میلیون هکتار از آن دارای طرح مرتع‌داری است.

یاوری ادامه داد: ۱۸ میلیون هکتار از مراتع واگذار، ۱۴ میلیون هکتار اجرا و بیش از ۶ میلیون هکتار از طرح‌های مرتع نیز پایان یافته است.

وی در خصوص وضعیت معیشت مردم از طریق مراتع نیز گفت: ۹۹۶ هزار خانوار معیشتشان وابسته به مراتع است که جمعیت آنها برابر با ۵ میلیون نفر است.

