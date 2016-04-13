۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

شوان عطوف «تنبک و سنگ» را در کردستان عراق روی صحنه می‌برد

نمایش «تنبک و سنگ» به کارگردانی شوان عطوف در کردستان عراق روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوان عطوف کارگردان و بازیگر تئاتر کردستان، نمایش «تنبک و سنگ» را با موضوع مهاجرت اجباری یک خواننده کرد به اروپا در شهر سلیمانیه در کردستان عراق روی صحنه می‌برد.

نمایش «تنبک و سنگ» (ته‌پل و به‌رد) به نویسندگی، کارگردانی و بازی شوان عطوف هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون کردستان عراق با موضوع مهاجرت اجباری یک خواننده کرد به اروپا، ساعت ۵ بعد از ظهر روز جمعه ۲۷ فروردین ماه جاری (۱۵ آوریل ۲۰۱۶) در سالن جمعیت هنرهای زیبای کرد در شهر سلیمانیه کردستان روی صحنه می‌رود.

اجرای این نمایش به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

