آغاز تمرین جوانان والیبال ایران با هدف دفاع از عنوان قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۰ سال پسر آسیا از ۱۹ تا ۲۷ تیرماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود. تیم والیبال جوانان ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا برای ششمین مدال خوش رنگ خود در این رقابتها تلاش می کند تا در پانزدهمین حضور، ششمین قهرمانی را جشن بگیرد.

نخستین اردوی آماده سازی این تیم از ساعت ۱۱ امروز (چهارشنبه) با حضور ۱۹ بازیکن در آکادمی ملی المپیک آغاز شد تا ملی پوشان دعوت شده زیر نظر بهروز عطایی رسما تمرینات خود را برای حضور شایسته در رقابتهای قهرمانی آسیا آغاز کنند.

رسول آقچه‌لی، علی رمضانی، بیژن براتی طرقی، علی اصغر مجرد، پوریا یلی، مرتضی شریفی، علی یوسف پور نصفحی، محمود رسولی، اسماعیل طالبی خامنه، توحید صمدی، طیب عینی ثمرین، محمدکاظم غفاری، امیرحسین اسفندیار، مصطفی خلیلی، جواد کریمی سوچلمایی، میربابک موسوی گرگری، اکبر ولایی، علیرضا صفایی طهرانی و اسماعیل مسافر داشلی برون بازیکنان حاضر در مرحله نخست تمرینات آماده سازی تیم ملی والیبال جوانان هستند.

بهروز عطایی به عنوان سرمربی، مسعود آرمات، علیرضا طلوع کیان، احمد لاهوتی (مربیان)، بهمن تاروردی زاده (بدنساز)، محمد امین شاکری (آنالیزور)، دکتر مهدی احمدی (فیزیوتراپ) و اکبر محمدی به عنوان سرپرست ملی پوشان را در این اردو همراهی می کنند.