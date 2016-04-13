تجهیزات نوین نیروی دریایی رونمایی می شود

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در حاشیه چهارمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران در دانشگاه علوم دریایی حضرت امام (ره) نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز نیروی دریایی به تجهیزات نوین گفت: نیروی دریایی همواره در حال ساخت تجهیزات نوین است که بخشی از این دستاوردها همانند ساخت ناوشکن سهند، ناوشکن‌های موشک‌انداز و زیردریایی فاتح به‌سرعت در حال ساخت است و بخشی از این تجهیزات هم‌زمان با سالروز ارتش رونمایی و مورد نمایش قرار خواهد گرفت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش تجهیزات نوین به‌ویژه علم الکترومغناطیسی در ساخت این تجهیزات خاطرنشان کرد: دکترین نیروی دریایی دفاعی است اما باید امکان تهاجم را داشته باشیم و این امکان با تجهیزات نوین محقق شده است.

امیر دریادار سیاری در ادامه افزود: آنچه امروز مهم‌تر است حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ است که نقش محوری در امنیت اقتصاد کشور داشته است و امروز شاهد حضور مقتدرانه چهلمین ناوگروه در آب‌های آزاد و دریای سرخ و خلیج عدن هستیم.

امیر دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری گفت: رابطه وسیعی بین علم الکترومغناطیس و تجهیزات نوین نیروی دریایی وجود دارد که همین موضوع باعث اهمیت قرار گرفتن این کنفرانس در نیروی دریایی شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت علم الکترومغناطیس در نیروی دریایی افزود: تجهیزات در انجام مأموریت‌های نیروی دریایی نقش حساس دارد و علم الکترومغناطیس رابطه نزدیک با تجهیزات نیروی دریایی دارد و در تمامی رادارها، سامانه‌های موشکی، سامانه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ارتباطی این علم وسیع قابلیت مستقیم دارد.

امیر سیاری افزود: در اجرای تدبیر فرمانده معظم انقلاب به دنبال افزایش سطح علم در دانشگاه‌های صنعتی کشور و نیروی دریایی هستیم، با تلاش مضاعف در دستیابی این افق ترسیم‌شده هستیم.