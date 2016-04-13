به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت تاریخی و شهرسازی میدان مرکزی شهر همدان، همواره موضوعات بسیاری متوجه این میدان بوده و ازاینرو شورا و شهرداری بر ساماندهی این مکان تاریخی تأکید داشتهاند.
مولوی بابیان اینکه طرحهای بسیاری در این میدان بهصورت خفیف و اندک درگذشته اجراشده که پاسخگوی نیازها بوده است، افزود: به همین منظور شورای چهارم بر آن شد تا طرحی را برای این میدان تاریخی و واجد ارزش ارائه داده و گامی در راستای خدمتگزاری به شهروندان بردارد.
وی بابیان اینکه بسیاری از بار ترافیکی میدان مرکزی شهر در ساعات اوج تردد خودروها و حضور شهروندان در این میدان شکل میگیرد، گفت: یکی از دلایل آن تردد شهروندان و خودروهاست که همین امر گرههای ترافیکی زیادی را به وجود میآورد که میتوان با بهسازی پیاده راه ها بخشی از مشکل را حل کرد.
مولوی با اشاره به اینکه عرض معابر حاشیه میدان امام خمینی (ره) ۶ متر است، یادآور شد: در طول روز عواملی مانند ویترینهای بیرون زده مغازهها، خیمههای سر درب مغازهها، وسایل دستفروشان، توقف برخی از شهروندان و حتی قرار دادن بارها در کنار معبر پیادهها از عرض معابر میکاهد که ازاینرو باید با اجرای زیرساختها در راستای ساماندهی اقدام کرد.
وی اصلاح شبکه فاضلاب میدان امام (ره) را یکی از زمینههای همکاری در اجرای طرح برشمرد و گفت: این شبکهها سالها است که همچنان با مشکل روبرو بوده و نیاز به بازسازی و اصلاح دارد و هماکنون نیز با مشکل دفع آبهای سطحی روبروست.
رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ایجاد ترافیک در بخش خیابان های شش گانه میدان مرکزی شهر ازدحام تاکسی هایی است که در ورودی این معابر به صورت نامنظم پارک می کنند که ساماندهی ایستگاههای تاکسی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
ابراهیم مولوی اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای کامل طرح ساماندهی میدان مرکزی شهر همدان ضمن کاهش بار ترافیکی و زیباسازی بستر عبور و مرور عابرین پیاده، گامی برای آسودگی خاطر شهروندان برداشته شود.
