پیروزی لطف الله نسبی و تقابل دو ایرانی در مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور نخست مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک دقایقی پیش میدیا لطف الله نسبی مقابل تیمور کلبوگانووا از قزاقستان به میدان رفت و موفق شد این بازیکن را بانتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

پیش از این دیدار و در بخش بانوان، مریم صامت نیز با شکست دادن حریق قزاقستانی خود موفق به صعود از دور نخست شد در حالیکه النا تیتارنکو با متحمل شدن شکست از صعود بازماند.

مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک عصر امروز با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی در هنگ کنگ پیگیری می شود. در این مرحله از مسابقات نوشاد عالمیان که در دور نخست استراحت داشت به مصاف میدیا لطف الله نسبی خواهد رفت.

برنامه دیدارهای هفت نماینده ایران درمرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک به شرح زیر است:

* مریم صامت - الگا کیم از ازبکستان

* محجوبه عمرانی - ریما گوفرانوا از ازبکستان

* ندا شهسواری - خوسینوا از قزاقستان

* نیما عالمیان - دنیس ژولودیف از قزاقستان

* افشین نوروزی - خولیکوف از ازبکستان

* نوشاد عالمیان - میدیا لطف الله نسبی