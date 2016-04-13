۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

احتمال وقوع سیل قوت گرفت؛

بارش شدید باران در ایلام/ تعطیلی مدارس نوبت بعد ازظهر

ایلام- بارش شدید باران دقایقی پیش در شهر ایلام باعث آبگرفتگی خیابان ها شد و ستاد بحران استان ایلام به دلیل احتمال سیلاب، مدارس نوبت بعدازظهر شهر ایلام را تعطیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام طی چند روز گذشته شاهد بارش های شدید باران بوده است و این بارش ها امروز با شدت بیشتر از روزهای قبل ادامه داشت به طوری که خیابان های اصلی شهر ایلام دچار آبگرفتگی شدند.

به دلیل احتمال سیلابی شدن، ستاد مدیریت بحران فرمانداری ایلام روز چهارشنبه در نشست اضطراری خود تصیم گرفت به منظور پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه مدارس را تعطیل اعلام كند.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی سامانه بارشی قدرتمندی وارد آسمان استان ایلام شده كه تا اواخر هفته جاری به خاطر پتانسیل سنگین سامانه بارشی مستقر امكان آبگرفتگی و اختلال در تردد و احتمال بروز سیلاب در همه نقاط وجود دارد.

همه نقاط این استان از امروز تا روز جمعه شاهد وزش باد شدید و نیز كاهش دما نسبت به روزهای ابتدای هفته جاری بین چهار تا هشت درجه است.

اداره کل هواشناسی همچنین به دامداران توصیه كرده است با توجه به بارش های سنگین رگباری و رعد و برق در پهنه استان، از چرای احشام خود در ارتفاعات و اتراق در حاشیه رودخانه ها اجتناب كنند.

سامانه فعلی استقرار یافته در آسمان استان از نوع بارش های خیلی سنگین با پتانسیل وقوع سیلاب است بنابراین در صورت هر گونه تغییر در وضعیت سامانه اخطار و اطلاعیه های لازم از سوی هواشناسی صادر و به اطلاع مردم می رسد.

