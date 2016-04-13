رویکرد شهرداری سنندج نسبت به حوزه ورزش تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری امروز چهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از برترین باشگاه های ورزشی خصوصی استان کردستان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، گفت: معتقدم یکی از نهادهایی که می تواند در ورزش تاثیر مطلوبی ایجاد کند، شهرداری است.

وی عنوان کرد: در جامعه ای پویا و بانشاط بحث ورزش باید یکی از اولویت های شهرداری باشد و خوشبختانه این مهم هم در اولویت ما قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: دوره ای که شهردار کرمانشاه بودم یکی از انتقاداتی که به نحوه فعالیت و برنامه هایم می شد توجه و پرداختن زیاد به حوزه ورزش بود.

شهردار سنندج کار خود را در حوزه ورزش علاقه ای خواند و بیان کرد: هرجایی خدمت کردم یکی از اولویت های کاریم ورزش بوده و هست و این مهم در شهرداری سنندج نیز به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار می گیرد.

فخری با بیان اینکه رویکرد موجود به حوزه ورزش در شهرداری سنندج تغییر می کند، افزود: در کنار فعالیت ها واقدامات و خدمات عمرانی به حوزه ورزش هم توجه ویژه ای خواهم داشت.

وی با اشاه به اینکه در حوزه ورزش های همگانی باید قدم های موثری برداشته شود، اظهارداشت: نیاز است فرایندی ایجاد شود که مردم را به عرصه ورزش بکشاند.

وی عنوان کرد: رایزنی ها و بحث هایی در شهرداری شده که در ورزش های همگانی جوایزی هم چون اهدای یک دستگاه خودرو پراید را تعیین کنیم.

شهردار سنندج بیان کرد: هر مبلغی که در ورزش هزینه کنیم در داشتن جامعه ای سالم سرمایه گذاری کرده ایم بنابراین می طلبد گام های موثری در راستای پویایی و نشاط جامعه برداریم.

در پایان این مراسم از ۲۵ باشگاه برتر در سطح استان با اهدای لوح سپاس وهدایایی تجلیل به عمل آمد.