۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

چالش امروز جامعه بروز آسیب های اجتماعی مختلف است

سنندج - مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: چالش امروز جامعه بروز آسیب‌ های مختلف اجتماعی است که جوانان بسیاری را به خود درگیر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره نوجوان سالم که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: لازم است با آموزش نوجوانان از سنین پایین آنها را به مقابله با آسیب های اجتماعی به خصوص بحث مواد مخدر سوق داد.

وی افزود: همچنین مربیان و معلمان مدارس باید از طریق آموزش ‌های لازم نوجوانان را به این باور و عقلانیت برسانند که بتوانند با پیچیدگی ‌های عصر حاضر و آسیب‌ های موجود که از طریق شبکه‌ های اجتماعی و اینترنت نوجوانان را در معرض خطر قرار داده، مقابله کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: گرفتار شدن نوجوانان در دام رفتارهای پرخطر باعث به وجود آمدن عوارض‌ های روانی و جسمانی برای افراد و در نهایت گسترش آسیب ‌های اجتماعی در جامعه می شود.

قربانی یادآور شد: دور ماندن نوجوانان و جوانان از خطرات در کمین آنها نیازمند برنامه ریزی و تلاش همگانی است و انتظار می رود با آگاهی بخشی به نوجوانان زمینه را برای ورود آنها به عرصه‌ های مختلف در جامعه فراهم کرد.

وی ادامه داد: نوجوانی سن پر چالش و پرتلاطمی است که البته یکی از شیرین ‌ترین دوره زندگی هر فرد است بنابراین این دوران را می ‌توان هم فرصت و هم تهدید برای آنها به شمار آورد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد نوجوانان در سیستم مدرسه حضور دارند و انتظار می رود مربیان و معلمان با ایجاد نشاط و شادابی در مدارس و پرهیز از سخت گیری در هویت یابی دانش آموزان آنها را کمک کنند و مانع از رفتن آنها به سوی رفتارهای پرخطر شوند.

قربانی اظهار داشت: والدین، مدارس و جامعه باید خود را در تربیت و پرورش نوجوانان مسئول بدانند چرا که گرایش آنها به رفتارهای پرخطر مستلزم صرف هزینه ‌های زیادی برای فرد، خانواده و جامعه است.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: هدف از برگزاری این جشنواره دور ماندن نوجوانان و جوانان از آسیب های اجتماعی و مقابله با رفتارهای پر خطر آنها است.  

