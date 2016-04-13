به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی هماهنگکنندگان اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، گفت: همدان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و فاصله زمانی مناسب با ۹ استان مجاور، از زیرساختها و قابلیتهای مناسبی برای قطب شدن درزمینهٔ پیوند اعضای غرب کشور برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح تحول سلامت در استان و قدردانی از اجراکنندگان این برنامه، یادآور شد: از محل این طرح ۲۷۰ میلیارد تومان در استان همدان هزینه شده است.
قیاسی بابیان اینکه دین و شرع در کشور همواره حامی مسائل مربوط به حوزه سلامت است، گفت: نگاه مترقی دین اسلام در خصوص نجات انسانها و برخورداری کشور از فقها و علمای شیعه بروز و آگاه بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به حمایت استاندار از اقدامات مربوط به فرهنگسازی برای اهدای عضو، به بهبود امکان دسترسی با ایجاد آزادراه همدان- ساوه و تسهیل رفتوآمدها با ایجاد دو ریل راهآهن اشاره کرد و گفت: در آینده با استفاده از قطارهای تندرو، وضع رفتوآمدها بیشازپیش بهبود مییابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان ادامه داد: فرهنگ مردم استان و همراهی آنها با مسئولان در موضوع اهدای عضو فرصتی است که میتوان با همکاری مسئولان دینی و اطلاعرسانی مناسب توسط ائمه جماعت استان، اهمیت آن را ازنظر دینی برای مردم تشریح کرد.
نظر شما