مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری با حضور محمد رضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

عدالت خواه در این مراسم با سخت و با اهمیت دانستن کار کارشناسی گفت: هر انسانی نشاتی در حیات دارد که از ولود و طفولیت گرفته تا مقاطع مختلف زندگی و انتخاب شغل و جایگاههای اجتماعی و آنچه که مورد توجه است زوال همه این نشآت است و تنها چیزی که به دار بقا منتقل می شود اعمالی از ماست که برای خدا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آغاز کار کارشناسی هم برای شما نشئه ای در حیات اجتماعی است که به واقع مسیر و راه سختی است. اساسا هدف از وقتی که برای تشکیل این جلسه می گذاریم تذکار همین اهمیت و سختی راه است چرا که نظر کارشناسی نظر معتنابهی است که به نوعی دربردارنده قضاوت اولیه است و امروز قضای نوین در دنیا مبتنی بر همین ارجاعات کارشناسانه است.

عالی ترین مقام قضائی استان در ادامه سخنان خود با بیان توصیه هایی به کارشناسان ادامه داد: سوگندنامه هایی که تدارک دیده شده را در جایی از محل کار یا منزلتان نصب کرده تا هر روزه بتوانید آن را مشاهده کنید. فراموش نکنیم امضای این سوگند نامه معاهده و پیمان با خداست. چرا که کارشناس از امنا امت به شمار می روند.

عدالت خواه خاطر نشان کرد: سعی کنید نظر خود را در مواردی که نیاز به حضور و معاینه هست مستند به رأی العین خود قرار دهید تا مبادا نظر موهوم و فقط گمانه زنی باشد.

وی در ادامه توصیه های خود یادآور شد: وثاقت، تبحر و تخصص باید توأم باشند تا نظر کارشناسی به اتقان شایسته استناد برسد. وثاقت نتیجه مراعات تقواست و توجه به آن زمینه رحمت و عنایت حق تعالی و اعطای فرقان و قدرت تمییز حق از باطل می شود.

رئیس کل دادگستری در پایان خواهان برگزاری جلسه مشترک قضات و کارشناسان با هدف هم افزایی و تشکیل کارگروهی متشکل از قضات درباره کار کارشناسی شد.