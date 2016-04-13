پروانه ساخت ۱۴ فیلم در شبکه نمایش خانگی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جلسه ۲۲ فروردین ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه های «تنهایی» به تهیه کنندگی محمد حسین گلفشان و کارگردانی داوود بیدل، «ناکوک» به تهیه کنندگی سعید سعدی و کارگردانی امیر پورکیان، «زیر آفتاب» به تهیه کنندگی مجید صادق ولنی و کارگردانی رضا جوشنی، «سریال (بهزاد)» به تهیه کنندگی مهدی مددکار و به کارگردانی اکبر شهبازی و «لامبورگینی» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد اسدنیا موافقت به عمل آمد.

همچنين در اين جلسه با ساخت ۵ عنوان فیلم کوتاه و ۴ عنوان فیلم مستند نیز موافقت شد.