مراقبت های دینی، ملی و آیینی از کودکان و نوجوانان سیاست کانون است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا حاجيان زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مربيان و كارشناسان مراكز فرهنگی، هنری كانون پرورش فكری گيلان با تاکید بر اینکه دست اندرکاران پرورش کانون پرورش فکری باید مسیر فرهنگی درستی را طی کنند اظهار کرد: اخلاق، تدین، سلامت و صحت، مسیر درست فرهنگی را ترسیم می کند.

وی افزود: فرهنگ و فعالیت های فرهنگی، اساس کار کانون پرورش فکری است و باید کودکان و نوجوانانی برای آینده کشور پرورش دهیم که متفکر، متدین، سرشار از نشاط و پویایی باشند.

حاجیان زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص فعالیت های کانون پرورش فکری گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، مراقبت های دینی، ملی، آیینی و انقلاب اسلامی از سیاست های کانون است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان اهمیت فعالیت مربیان کانون پرورش فکری را مورد توجه قرار داد و افزود: مربیان کانون پرورش فکری از سرمایه های این کانون هستند و رفع مشکلات آن ها از اولویت های کانون است.

عضویت ۴۷ هزار کودک و نوجوان در مراکز کانون

در ادامه این گردهمایی، مديركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان گيلان ضمن اعلام خرسندی از حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گیلان پس از گذشت ۱۵ سال اظهار کرد: بيش از ۴۷ هزار كودك و نوجوان عضو مراكز فرهنگی، هنری كانون پرورش فكری استان گيلان هستند.

علی پورحسن با بیان اینکه با فعالیت های اخیر هم اکنون کانون پرورش فکری شناخته شده تر از سابق است افزود: احیای بخش هایی هچون نمایش و فیلم سبب شده که کانون مجددا مورد توجه مردم و دستگاه های دیگر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: رفع شکاف بین نیروهای موجود در کانون گامی مثبت در راستای رفع مشکلات مربیان است.