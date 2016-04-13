توقف ساخت آزادراه چرم شهر ورامین به قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دراین نشست که عصر روز گذشته در دفتر رئیس پژوهشکده باستان شناسی وبا حضور نمایندگان پیمانکار و چندتن از باستان شناسان و مدیران پژوهشگاه تشکیل شد راههای همکاری بین دوطرف برای انجام مطالعات باستان شناسی بررسی شد.

دراین نشست توافق شد تا مطالعات باستان شناسی یک ماه پس از عقد قرارداد بین دوطرف شروع شده و به مدت سه ماه ادامه یابد.

براساس این توافق مطالعات باستان شناسی مرحله ای خواهد بود و پس از مطالعه و بررسی هر قطعه از آزادراه عملیات ساخت درآن ادامه خواهد یافت.

طول این آزادراه که از استانهای تهران ،مرکزی ، البرز و قزوین می گذرد در ابتدا قرار بود ۲۲۴کیلومتر باشد که به ۱۵۶کیلومتر گاهش یافته است.

مساحت محدوده مورد بررسی ۲۴۵۰۰هکتار،محیط محدوده ۳۲۵کیلومتر و عرض آن یک کیلومتر خواهد بود.

گفتنی است ،خبرنگاران میراث فرهنگی رسانه ها هنگام عزیمت به کاروانسرای دیرگچین مشهور به مادر کاروانسراها در حاشیه آزادراه ورامین به قم درنیمه اول بهمن ماه با تاسیسات راه سازی در شمال این آزادراه روبه رو شدند .

آنها پس از تغییر مسیر با عملیات گسترده ساخت آزادراه چرم شهر ورامین به قزوین درمحدوده ورامین مواجه و اقدام به تهیه گزارش و عکس کردند که این گزارشها بازتاب گسترده ای داشت.

پس از آن محمد سعیدی ایزدی معاون وزیرراه و شهرسازی گفت : من موظف شدم موضوع را بررسی و پیگیری کنم که نتیجه را به اطلاع رسانه ها خواهم رساند.

او درهمین حال از رسانه ها خواست تا به جای اینکه " یقه دولتمردان " را بگیرند این گونه بحث ها را به متن جامعه بکشانند.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی نیز در۲۸ بهمن ماه سال گذشته و درحاشیه برگزاری همایش " میراث فرهنگی و توسعه پایدار " در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران وعده دادکه موضوع رسیدگی شده و تدابیر لازم اتخاذ شود.

سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری نیزدر اوایل بهمن طی نامه ای به مدیرعامل شرکت تهران گسترش بر ضرورت مطالعات باستان شناسی در مسیر این آزادراه تاکید کرده بود.

معاونت ساخت و توسعه آزادراههای شرکت مادر تخصصی ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وابسته به وزارت راه در ۲۵اسفند سال گذشته و طی نامه ای به مدیریت مستقل آزادراه کنارگذر جنوبی تهران خواستار مطالعات فرهنگی –تاریخی و مستندسازی میراث فرهنگی تحت نظارت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شد.

بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی موظفند؛ قبل از اجرای طرح‌های عمرانی گسترده و درمرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی- تاریخی میراث فرهنگی در آن خصوص اقدام کنند و در طراحی و مکان‌یابی طرح‌های یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند.