بیشترین شکایات مردمی از رستوران ها و فست فودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محراب آقازاده کل تماسهای مردمی با سامانه ۱۹۰ را ۱۰ هزار و ۲۵۰ تماس عنوان کرد و گفت: از این تعداد ، ۲ هزار و ۸۴۳ مورد شکایت ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد از شکایت های ثبت شده مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: از بیش از ۱۰ هزار تماس با سامانه ۱۹۰ تعداد ۵ هزار و ۹۰۳ تماس اعم از مرتبط یا غیر مرتبط منجر به راهنمایی و مشاوره، آموزش یا ارجاع به خارج از بخشهای سازمان شده است.

محراب زاده در ادامه گفت: بیشترین شکایات وارده به ترتیب فراوانی مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی، اصفهان، ایران، شیراز و قم بوده و بیشتر مربوط به اصناف سلف سرویس و رستوران ها، اغذیه فروشی و ساندویچ و پیتزا، بقالی و سوپرمارکت، نانوایی، اماکن مسکونی و آشپزخانه(کترینگ) بوده است.

رئیس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، عدم رعایت نظافت عمومی محل کار، مواد غذایی غیر بهداشتی، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و وجود جسم خارجی در مواد غذایی پخته شده را به ترتیب بیشترین نوع درخواست تماس گیرندگان ذکر کرد و گفت: با واحدها و مراکز غذایی که مرتکب تخلف بهداشتی شده اند، برخوردهای قانونی لازم اعم از اخطار کتبی، معرفی به مراجع قضائی، رفع نقص، معدوم سازی کالا و مواد غذایی صورت گرفته است.