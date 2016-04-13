۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

رئیس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اعلام کرد؛

بیشترین شکایات مردمی از رستوران ها و فست فودی ها

رئیس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، آخرین گزارش وضعیت شکایات مردم در بازه زمانی یکم تا بیستم فروردین ۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محراب آقازاده کل تماسهای مردمی با سامانه ۱۹۰ را ۱۰ هزار و ۲۵۰ تماس عنوان کرد و گفت: از این تعداد ، ۲ هزار و ۸۴۳ مورد شکایت ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد از شکایت های ثبت شده مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: از بیش از ۱۰ هزار تماس با سامانه ۱۹۰ تعداد ۵ هزار و ۹۰۳ تماس اعم از مرتبط یا  غیر مرتبط منجر به راهنمایی و مشاوره، آموزش یا ارجاع به خارج از بخشهای سازمان شده است.

محراب زاده در ادامه گفت: بیشترین شکایات وارده به ترتیب فراوانی مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی، اصفهان، ایران، شیراز و قم بوده و بیشتر مربوط به اصناف سلف سرویس و رستوران ها، اغذیه فروشی و ساندویچ و پیتزا، بقالی و سوپرمارکت، نانوایی، اماکن مسکونی و  آشپزخانه(کترینگ) بوده است.

رئیس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، عدم رعایت نظافت عمومی محل کار، مواد غذایی غیر بهداشتی، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و  وجود جسم خارجی در مواد غذایی پخته شده را به ترتیب بیشترین نوع درخواست تماس گیرندگان ذکر کرد و گفت: با واحدها و مراکز غذایی که مرتکب تخلف بهداشتی شده اند، برخوردهای قانونی لازم اعم از اخطار کتبی، معرفی به مراجع قضائی، رفع نقص، معدوم سازی کالا و مواد غذایی صورت گرفته است.

حبیب احسنی پور

