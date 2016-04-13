به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آخرین نظر سنجی در لبنان، شبکه العالم محبوب ترین شبکه عرب زبان خارجی در این کشور است و در جایگاهی بالاتر از شبکه‌های الجزیره قطر، العربیه عربستان، بی بی سی عربی و سی ان ان قرار دارد.

این درحالیست که شبکه العالم با وجود محدودیت های بسیار از سال ۲۰۰۶ تا کنون و با و جود حذف شدن از ماهواره های عرب ست و نایل ست که مورد اقبال کشورهای عربی می باشد، این جایگاه را بدست آورده است .

طبق این نظرسنجی که در بهمن سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، میزان رضایت مندی مخاطبان از برنامه های شبکه العالم، به ترتیب "العین الاسرائیله" ۹۶.۹ ، "مع الحدث" ۸۸.۹ و"پانوراما" ۸۵.۹ درصد بیشترین میزان رضایت مندی مخاطبان را کسب کردند.

همچنین ۸۸،۹ درصد ازبینندگان در این نظر سنجی رضایتمندی خود را از بخش های خبری شبکه ابراز نموده اند .

این نظر سنجی از ۱۲۰۰ نفر افراد بالای ۱۸ سال در شهرهای بیروت، بعلبک و صور انجام شده، و در مقایسه با نظر سنجی سال های گذشته نشان از اقبال روز افزون مردم لبنان به برنامه های شبکه العالم در مقابل شبکه‌های لبنانی و شبکه های عرب زبان خارجی دارد .

در نظر سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در تیر ماه ۱۳۸۸ در شهرهای بیروت، بعلبک و نبطیه، العالم رتبه هفتم را در میان ۵۰ شبکه خبری در لبنان کسب کرده بود. این مقایسه از آن جهت اهمیت دارد که دقیقا در سال ۹۴ در همین سه شهر مجددا نظر سنجی انجام شده است و صعود شش پله‌ای العالم با وجود ظهور شبکه‌های خبری جدید در لبنان و کسب رتبه نخست در میان سایر رقبای خارجی و تغیر چندین باره فرکانس‌های العالم از سوی کشورهای منطقه و حامیان غربی آنها نشان از پیشرفت چشمگیر العالم در لبنان دارد .

پس از ورود رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی این اقدام نتیجه معکوس به همراه داشته بطوریکه استمرار این روند غیر اخلاقی وخصمانه موجب کاهش شدید مخاطبان شبکه‌های الجزیره و العربیه در برابر العالم گردیده است.

شبکه العالم طی سالهای اخیر هدف حملات همه جانبه‌ای از سوی کشورهای مرتجع عربی و همچنین برخی کشورهای غربی قرار داشته است. این کشورها همسو با منافع رژیم صهیونیستی، علاوه بر ارسال امواج پارازیت برای جلوگیری از دریافت شبکه و همچنین حذف العالم از بعضی ماهواره‌ها، بارها سایت خبری و صفحه‌ها و حسابهای کاربری العالم در شبکه‌‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.

صفحه‌های شبکه العالم در فیسبوک و تویتر و یوتیوب بارها هدف حملات هکرهای وابسته به عربستان سعودی قرار گرفته، و این حملات به ویژه در اوج حوادث یمن و تجاوز عربستان به این کشور، شدت بیشتری گرفت.

با این حال، نظرسنجی‌های انجام شده از سوی مؤسسات و نهادهای مختلف و همچنین آمارهای به دست آمده از طریق شبکه‌های اجتماعی، بیانگر رشد روز افزون مخاطبان شبکه العالم است.