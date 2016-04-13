به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: دستگاه‌ های اجرایی و بانک‌های عامل استان برای فراهم کردن زمینه سرمایه ‌گذاری تلاش کنند.

وی بیان کرد: بخش اقتصادی استان تلاش دارد در سال اقتصاد مقاومتی توانمندی های این حوزه را در ابعاد مختلف شکوفا کند.

محنایی تصریح کرد: دولت و نظام به دنبال عملیاتی و اجرایی کردن شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هستند که رفع موانع پیش‌ روی واحدهای تولیدی یکی از راه‌ های عملیاتی کردن شعار سال است.

وی افزود: تا زمان رفع مشکلات اقتصادی موجود، مسئولان، مدیران و همچنین سیستم بانکی استان باید اقدامات لازم در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به لزوم برگزاری برگزاری جلسات ستاد تسهیل اظهار داشت: در سال جاری رفع موانع تولید برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و فراهم کردن زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید از اولویتهای این بخش اقتصادی است.

محنایی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی استان در راستای کمک به تولید مجدد در واحدهای نیمه فعال و راکد، بانک‌ها باید به واحدهای راکدی که مشکلات آنها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می‌شوند، چند ماهی فرصت دهند و نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نیاز همکاری لازم را داشته و از قضایی کردن پرونده این واحدها تا حد امکان خودداری کنند.