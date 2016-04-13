دهیاران خط مقدم جبهه سازندگی در روستاها هستند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا صحرائیان ظهر چهارشنبه در گردهمایی دهیاران بخش های ۴ گانه شهرستان جهرم، با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: بايد امسال کارها ی عملیاتی و اجرایی بیشتری در حوزه اقتصادی انجام شود.

وی افزود: در سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه های عمرانی، کشاورزی، ورزش انجام شد و شاهد پیشرفت هایی در این حوزه ها بودیم.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با بیان اینکه در سال گذشته کارهای خوبی در روستاها انجام شده، تاکید کرد: عمران و آبادانی توسعه پایدار به دنبال خواهد داشت وامسال باید فعالیت های عمرانی با شتاب بیشتری صورت گیرد .

صحرائیان خاطرنشان کرد: دهیاران حلقه اتصال بین مردم و مسئولین هستند و در واقع دهیاران بازوی اجرایی مدیران و نماینده عالی دولت در روستاها می باشند.

وی عنوان کرد: دهیاران در روستاها باید پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشند و باید تاحصول نتیجه و رفع معضلات آنان اهتمام ورزند.

معاون استاندار پیشرفت و توسعه همه جانبه در روستا ها را منوط به تصمیمات و برنامه ریزی های دقیق دانست و افزود: مدیریت کارآمد یکی دیگر از ابزارهای موفقیت در حوزه توسعه پایدار است.

صحرائیان روستاها را دارای منابع، استعدادها و ظرفیت‌های متعددی ذکر و اضافه کرد: دهیاران مدیران اجرایی روستاها هستند و در ایجاد درآمد پایدار در روستاها سهم بسزایی ایفاء می کنند.

وی یادآور شد: دهیاران پشتوانه اصلی توسعه روستاها می باشند و باید تلاش کردبا حفظ وضعیت موجود، مهم‌ترین اولویت ها روستاها از جمله ایجاد اشتغال، دامپروری، تجهیز صنایع تبدیلی و گردشگری روستایی دنبال تا از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

در این جلسه دهیاران مسائل و مشکلات در حوزه خود مطرح که صحرائیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم دستورات لازم به روسای ادارات مربوطه صادر کرد.