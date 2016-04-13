یادواره «بسیج و دفاع مقدس» در تالش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره «بسیج، مردم و دفاع مقدس» پیش از ظهر چهار شنبه با حضور پر شور مردم و مسئولان شهرستان تالش برگزار شد.

در این مراسم استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر لزوم حفظ یاد شهدا در جامعه اظهار کرد: برگزاری یادواره برای شهدا، روش عملی و تاثیر گذار برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگری های آنان است.

حجت‌الاسلام مرتضی وافی با اشاره به ویژگی های اخلاقی و رفتاری شهدا تصریح کرد: نیت خالصانه و خدایی برای انجام امور از ویژگی های بارز شهدا بود که این ویژگی در رفتار، گفتار و حتی وصیت نامه های باقی مانده از شهدا کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: پیروی از ولایت و ترویج دین از دیگر ویژگی های شهدا بود و آنان در تمام امور خدا را حاضر و ناظر می دیدند و به این مهم اعتقاد داشتند که خداوند عامل تمام پیروزی ها و فتوحاتی است که در مدت جنگ تحمیلی برای کشور ما به دست آمد.

این استاد حوزه و دانشگاه حضور اقشار مختلف در جنگ تحمیلی را نشان از اطاعت ملت از ولایت دانست و گفت: در هشت سال دفاع مقدس پیر و جوان با هر سن و سال و از قشری که بودند با نیت پاک و خالص به نبرد با دشمن پرداختند.

تداوم جنگ با استکبار

حجت الاسلام وافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدام جنگ با استکبار خاطرنشان کرد: جنگ حق علیه باطل همچنان ادامه داشته و جبهه های امروز حساس تر از دیروز است.

وی وحدت را عامل اصلی پیروزی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: شناخت از دشمن و شیوه های جنگ وی از ضروریاتی است که جوانان امروز باید به آن توجه داشته باشند.

وی با ادامه داد: شناخت دشمن و انتخاب مسیر درست برای مبارزه با وی باعث می شود تا جوانان راه خود را گم نکرده و در مقابل شهدا شرمنده نباشند.

یادواره «بسیج و دفاع مقدس» هفتمین یادواره از ۱۶ یادواره مقدماتی است که در راستای برگزاری کنگره هشت هزار شهید گیلان، برگزار شد.

پیش از یادواره های «زن و دفاع مقدس»، «جانبازان و دفاع مقدس»، «هنر و دفاع مقدس»، «تبلیغات و دفاع مقدس»، «روحانیت و دفاع مقدس»، «جهاد سازندگی و دفاع مقدس» در شهرستان های رودسر، صومعه سرا، آستارا، املش، فومن و انزلی برگزار شده است.

فردا (پنج شنبه) شهرستان آستانه اشرفیه نیز میزبان یادواره «ورزش و دفاع مقدس» خواهد بود.