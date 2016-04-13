اجرای زیرگذر در محدوده مراکز تجاری شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جدیدی با حضور در جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه با شهروندان گفت: با توجه به اینکه موضوعات ترافیکی مهم ترین مشکل محدوده منطقه ۳ است طرح ها و پروژه های ترافیکی مناسبی مطالعه و پس از جانمایی دقیق اجرایی شده است.

معاون امور نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: حل مشکل ترافیکی در این منطقه نیازمند برنامه ریزی های دقیق و اصولی است به طور مثال استفاده از زیرگذر برای دسترسی سواره به مراکز تجاری، راهکار مناسبی برای این امر می باشد که نمونه اش در میدان امام علی(ع) اصفهان قابل مشاهده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این گذرگاه ها باید به گونه ای طراحی شوند که هم موجب رفاه حال مردم شده و هم مزاحمتی برای کسب و کار مراکز تجاری نداشته باشند.

معاون امور نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: در راستای افزایش خطوط متروی تهران اجرای خط ولی عصر(عج) به عنوان یکی از طرح های در دست اجرای شهرداری این منطقه ، باعث سهولت دسترسی شهروندان از میدان ولیعصر(عج) به میدان تجریش و بالعکس می باشد که باعث کاهش بار ترافیکی و تردد روان خیابان های این محدوده خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ابراز کرد: احداث پل پیاده حقانی مدرس به عنوان مکمل پیاده راه میدان ونک تا بوستان طالقانی از طرح های موفق و موثر منطقه ۳ است به این علت که پیش از این شاهد خسارت های جانی و مالی زیادی در این نقطه بودیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محدوده این منطقه ظرفیت پیاده راه سازی دارد اجرای این عملیات در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

وی ابراز کرد: با تقلید از طرح های پیاده روسازی در دنیا می توان پیاده روها را طوری طراحی نمود که کارکرد تفرجگاهی نیز برای مردم داشته باشد.

جدیدی افزود: برای اینکه پیاده روها کارکرد تفرجگاهی داشته باشند باید از مشارکت شهروندان درخصوص تملک املاک محدوده مورد نظر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه احیاء پیاده رو ها در تمامی مناطق شهر تهران موضوعی حیاتی است خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، از سفرهای داخل شهری شهروندان به مناطقی که دارای جاذبه های پیاده روی است کاسته می شود.

معاون امور نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از بودجه سال ۹۵ شهرداری ها به بحث پیاده رو سازی در تهران اختصاص دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید به اینکه اجرای پروژه های شهری نیازمند صبر و حوصله شهروندان است افزود: در برنامه ۵ ساله شورای اسلامی شهر تهران، موضوعات شهری مورد نیاز محدوده منطقه ۳ تصویب و ابلاغ شده است.

وی ابراز کرد: یک شهر پویا نیازمند برنامه ریزی و مطالعه دقیق مسئوولان شهری است که نتیجه آن کسب رضایت و در نهایت مشارکت شهروندان می شود