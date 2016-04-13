علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرذ: تست سل و خونگیری در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی استان برای جداسازی موارد ابتلاء گاوی به بیماری تب مالت و سل همه ساله حداقل در ۲ مرحله انجام می شود.

وی در ادامه گفت: با جدا کردن گاوهای مبتلا به بیماری سل و بروسلوز نسبت به حذف آن به صورت بهداشتی اقدام می شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز در ادامه افزود: با اقدامات به موقع دامپزشکی در سال گذشته نسبت به سال قبل با کاهش تعداد کانون های بیماری سل، مواجه شدیم و این کاهش در مورد بیماری بروسلوز کمتر بوده است.

وی علت کاهش این ۲ بیماری را رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط دامداران و اقدام به موقع عملیات تست سل و بروسلوز توسط کارشناسان دامپزشکی دانست.

جمالی در پایان گفت: در سال گذشته از ۶۷ هزار و ۴۹۵ راس دام تست خونگیری انجام شد همچنین از ۷۷ هزار راس دام تست تست سل به عمل آمد. همه خدمات خونگیری و آزمایشات مربوطه، تست سل و واکسیناسیون علیه بیماری بروسلوز به صورت رایگان اجرا می شود.