  1. استانها
  2. البرز
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی البرز خبر داد:

کاهش بیماری سل و بروسلوز در گاوداری‌های البرز

کاهش بیماری سل و بروسلوز در گاوداری‌های البرز

کرج - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز از کاهش تعداد کانون و درصد ابتلاء بیماری سل و بروسلوز در گاوداری های استان البرز طی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد.

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرذ: تست سل و خونگیری در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی استان برای جداسازی موارد ابتلاء گاوی به بیماری تب مالت و سل همه ساله حداقل در ۲ مرحله انجام می شود.

وی در ادامه گفت: با جدا کردن گاوهای مبتلا به بیماری سل و بروسلوز نسبت به حذف آن به صورت بهداشتی اقدام می شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز در ادامه افزود: با اقدامات به موقع دامپزشکی در سال گذشته نسبت به سال قبل با کاهش تعداد کانون های بیماری سل، مواجه شدیم و  این کاهش در مورد بیماری بروسلوز کمتر بوده است.

وی علت کاهش این ۲ بیماری را رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط دامداران و اقدام به موقع عملیات تست سل و بروسلوز توسط کارشناسان دامپزشکی دانست.

جمالی در پایان گفت: در سال گذشته از ۶۷ هزار و ۴۹۵ راس دام تست خونگیری انجام شد همچنین از ۷۷ هزار راس دام تست تست سل به عمل آمد. همه خدمات خونگیری و آزمایشات مربوطه، تست سل و واکسیناسیون علیه بیماری بروسلوز به صورت رایگان اجرا می شود.

کد مطلب 3597988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها