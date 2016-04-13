فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مهجور مانده است

به گزارش خبرنگار مهر،آيت‌الله اسدالله ايمانی ظهر چهارشنبه در جمع مشاوران امور بانوان و خانواده ستادهای امر به‌معروف و نهی از منكر استان‌های كشور، گفت: نهادينه كردن فريضتين بايد از خانواده آغاز شود و باید به سراغ مجموعه‌هايی رفت كه امر به معروف و نهی از منكر را از دوران طفوليت و نوباوگی به افراد ياد داده و آنان را با اين گفتمان تربيت كنند و پرورش دهند.

وی ادامه داد: امروز هم كه در جامعه اسلامی ما همه ارزش‌ها در حال تبلور است، مهجوريت امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه نقش خانواده ها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار است، گفت: احيای امر به‌معروف و نهی از منكر امكان‌پذير نيست مگر با توجه به خانواده، آموزش و پرورش و مهدکودکها تا در کل جامعه فراگیر شود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: پس از سال‌ها كه قانون امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامي به تصويب رسيد، به شكل طبيعی برای اجرا ابلاغ نشده و اين هم نشان‌دهنده مهجوريت اين فرايض است.

وی ادامه داد: زيرا بازگو كردن ابعاد و آثار و بركات انجام اين فرايض و طرح نتايج ترك و آثار رها كردن آن و همچنين بيان تاريخچه آن در قالب امر به معروف و نهي از منكر، مي‌تواند در رفع مهجوريت اثرگذار باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید با همکاری همگان و استفاده از نظارت کارشناسان باشد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن این مهم را اجرایی و محقق کنیم.