۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

آیت الله ایمانی:

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مهجور مانده است

شیراز – نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما مهجور مانده که باید با همکاری خانواده ها این مهم محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر،آيت‌الله اسدالله ايمانی ظهر چهارشنبه در جمع مشاوران امور بانوان و خانواده ستادهای امر به‌معروف و نهی از منكر استان‌های كشور، گفت: نهادينه كردن فريضتين بايد از خانواده آغاز شود و باید به سراغ مجموعه‌هايی رفت كه امر به معروف و نهی از منكر را از دوران طفوليت و نوباوگی به افراد ياد داده و آنان را با اين گفتمان تربيت كنند و پرورش دهند.

وی ادامه داد: امروز هم كه در جامعه اسلامی ما همه ارزش‌ها در حال تبلور است، مهجوريت امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه نقش خانواده ها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار است، گفت: احيای امر به‌معروف و نهی از منكر امكان‌پذير نيست مگر با توجه به خانواده، آموزش و پرورش و مهدکودکها تا در کل جامعه فراگیر شود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: پس از سال‌ها كه قانون امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامي به تصويب رسيد، به شكل طبيعی برای اجرا ابلاغ نشده و اين هم نشان‌دهنده مهجوريت اين فرايض است.

وی ادامه داد: زيرا بازگو كردن ابعاد و آثار و بركات انجام اين فرايض و طرح نتايج ترك و آثار رها كردن آن و همچنين بيان تاريخچه آن در قالب امر به معروف و نهي از منكر، مي‌تواند در رفع مهجوريت اثرگذار باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید با همکاری همگان و استفاده از نظارت کارشناسان باشد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن این مهم را اجرایی و محقق کنیم.

