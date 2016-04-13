نتایج نخستین مرحله المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری، در مرحله اول برگزاری المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از میان حدود سه هزار و ۷۰۰ متقاضی، ۳۹۸ نفر برگزیده شدند که این تعداد از میان متقاضیان استان های تهران، سمنان، مازندران، مرکزی، لرستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بودند.

همچنین برگزیدگانی از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، هرمزگان، گیلان، گلستان، قم، قزوین، اصفهان، چهار محال بختیاری، بوشهر، آذربایجان غربی، اردبیل،‌البرز، زنجان، یزد، خوزستان و دو نفر از مدارس خارج از کشور نیز در مرحله اول آزمون این المپیاد حضور داشتند.

این المپیاد در تهران و همه استان های کشور و ایرانیان خارج از کشور به صورت همزمان برگزار شده و در نهایت پس از بررسی نتایج آزمون معرفی شدند.

پس از اعلام نتایج، آزمون مرحله دوم با حضور ۳۹۸ نفر از برگزیدگان مرحله اول برگزار شده و در نهایت در نخستین جشنواره ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از ۴۰ نفر برگزیده مرحله دوم آزمون این المپیاد تقدیر می شود.

مرحله دوم آزمون دهه دوم اردیبشهت ماه جاری برگزار شده و در پایان اردیبهشت ماه جاری نیز اسامی برگزیدگان اعلام می شود.

برگزاری نخستین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اهداف وبرنامه ریزی های مختلف و گسترده ای داشت که از جمله می توان به آشنایی نیروهای دانش بالقوه کشور با زمینه های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به عنوان مرزدانش، فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم و ترغیب و تشویق محققان، اساتید، دانشجویان و دانش آموزان اشاره کرد.

یکی دیگر از اهداف اصلی برگزاری این المپیاد که با مشارکت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برگزار می شود، ترویج و فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در میان دانش آموزان و حمایت از ایده ها، خلاقیت ها و نوآوری های آن ها است.