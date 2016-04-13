۲۰ هزار اصفهانی سال ۹۴ خدمت سربازی خود را خریدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیری پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال جاری مشمولین خمت سربازی که بالای ۸ سال غیبت دارن می توانند با پراخت هزینه خرید سربازی به صورت اقساطی کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند، اظهار داشت: همه اقساط طی یک سال باید پرداخت شود که مشمولان همزمان با پرداخت آخرین قسط کارت خود را دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در سراسر کشور ۱۸۵ هزار نفر سربازی خود را خریداری کردند، گفت: این آمار در استان اصفهان ۲۰ هزار نفر بوده است.

رئیس پلیس نظام وظیفه استان اصفهان اضافه کرد: هزینه خرید خدمت برای افراد مشمول زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک دیپلم ۱۵ میلیون تومان، برای افرا دارای مدرک فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، برای افراد دارای کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان برای افراد دارای مدرک دکتری پزشکی ۳۵ میلیون تومان و برای افراد دارای مدرک دکترای غیر پزشکی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: افراد متاهل و دارای فرزند نیز برای خرید خدمت مشمول پنج درصد تخفیف می‌شوند.

کشف ۱۷۰ هزار مورد تخلف توسط پلیس فتای استان اصفهان در سال گذشته

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای استان اصفهان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه میزان کشف جرایم سایبری استان در سال گذشته ۸۵ درصد بوده است، اظهار داشت: از این رو در سال گذشته ۱۷۰ هزار مورد کشفیات در این فضا توسط پلیس فتا در استان اصفهان صورت گرفته است.

وی در خصوص پیگیری جرایمی از جمله اجاره خانه‌ ساعتی، فروش قطعات دزدی و ... در فضای مجازی و نیازمندی روزنامه ها نیز ابراز داشت: در این زمینه نیز کشفیاتی داشتیم و پیگیر این نوع جرایم هستیم.